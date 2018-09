Carmen Calvo dice que si el juicio a los presos soberanistas tarda «no sería lógico alargar la prisión preventiva» Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno. / EP «Se lo podría plantear el juez, sería razonable», ha precisado la vicepresidenta del Gobierno EUROPA PRESS Madrid Domingo, 23 septiembre 2018, 11:17

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, ha señalado que si se retrasa «mucho» el juicio contra los políticos independentistas presos no sería lógico «alargar demasiado» una situación de prisión preventiva. «Parecería razonable que pudieran estar en otras condiciones», subraya.

En una entrevista concedida a 'La Vanguardia', Calvo ha apostado por «tomar otras medidas» si se «alarga mucho» la vista oral. «Se lo podría plantear el juez, sería razonable», ha precisado.

En este sentido, ha defendido que, ante esta situación, «parecería razonable» que pudieran estar en otras condiciones. «Evidentemente no en libertad, porque están siendo parte importante de un procedimiento, pero que tuvieran otras medidas distintas. La prisión preventiva está para lo que está», ha explicado.

Para la vicepresidenta del Gobierno, «parecería lógico» que el juez, en el ámbito de sus competencias y con «total independencia, sin presión de nadie, pudiera decidir que estuvieran en otras condiciones». «Las medidas las decide un juez, no le voy a decir lo que tiene que hacer, faltaría más», ha dicho.

Respecto a los insultos que algunos jueces, en el chat de la magistratura, vertieron contra los independentistas catalanes, Calvo ha apuntado que la independencia judicial «consiste en la imparcialidad que digan en sus pronunciamientos jurídicos». «Por lo demás, sobra mucho ruido para reconducir esta crisis», ha sentenciado.

Por otro lado, la vicepresidenta del Ejecutivo ha asegurado que no habrá elecciones en febrero porque habrá Presupuestos pero «con otra senda distinta, con una mejora que no estará en torno a 6.000 millones, sino a 1.000». «No vinculamos tener Presupuestos con la convocatoria de elecciones. No tenemos ninguna prisa en convocar elecciones», ha dicho.