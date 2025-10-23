El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

EH Bildu critica que la Ertzaintza desvele el origen de los detenidos y carga contra Zupiria: «La extrema derecha fascista le condiciona»

«¿Gobiernan ustedes condicionados por el PP y Vox?», pregunta Eraitz Saez de Egilaz, parlamentaria de la coalición abertzale, que pide «una rectificación»

Lorena Gil

Lorena Gil

Jueves, 23 de octubre 2025, 10:40

Comenta

EH Bildu ha rechazado este jueves en el Parlamento la decisión de la Ertzaintza de cambiar su criterio informativo y empezar a informar del origen de las personas detenidas ... y ha pedido «una rectificación» al consejero de Seguridad, Bingen Zupiria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Por qué parte del público de San Mamés encendió las linternas de sus móviles durante el partido?
  2. 2

    Fallece un trabajador de 45 años al quedar atrapado en el torno de una empresa en Arrigorriaga
  3. 3 El dinero que se embolsa el Athletic por ganar al Qarabag
  4. 4

    La Ertzaintza aconseja a sus agentes no usar torniquetes para ayudar a los ciudadanos
  5. 5 Las 15 confesiones de Isabel Preysler que sorprenden en su autobiografía
  6. 6

    «Me robaron 3.500 euros y los vecinos me están ayudando»
  7. 7 Detenido en Santutxu un miembro de Herri Norte por agredir a un aficionado ultra del Betis
  8. 8

    Osakidetza habilitará un vacunódromo en La Casilla para hacer frente a la epidemia de la gripe
  9. 9

    El joven acusado de violar a Izaro que huyó hace un mes a Mali comparece online ante el juez
  10. 10 Turrón y jamón caducados en las cestas de Navidad de Getxo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo EH Bildu critica que la Ertzaintza desvele el origen de los detenidos y carga contra Zupiria: «La extrema derecha fascista le condiciona»

EH Bildu critica que la Ertzaintza desvele el origen de los detenidos y carga contra Zupiria: «La extrema derecha fascista le condiciona»