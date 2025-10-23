EH Bildu critica que la Ertzaintza desvele el origen de los detenidos y carga contra Zupiria: «La extrema derecha fascista le condiciona»

EH Bildu ha rechazado este jueves en el Parlamento la decisión de la Ertzaintza de cambiar su criterio informativo y empezar a informar del origen de las personas detenidas ... y ha pedido «una rectificación» al consejero de Seguridad, Bingen Zupiria.

La parlamentaria Eraitz Saez de Egilaz ha manifestado su preocupación por cómo ha justificado Zupiria ese cambio de criterio, ya que ha confesado que en el origen de esa decisión, ha dicho, «están las presiones de PP y Vox». Para Saez de Egilaz, las declaraciones del consejero en ese sentido son «muy graves», porque «ha reconocido que la extrema derecha fascista le condiciona«. »De los 75 parlamentarios y parlamentarias que nos sentamos aquí, ocho, y en especial una, le condicionan. ¿Puede una minoría determinar las políticas y la posición histórica de un Gobierno que cuenta con mayoría absoluta? ¿Y la posición del PNV? Es preocupante. ¿Gobiernan ustedes condicionados por el PP y Vox?», ha expresado.

La parlamentaria de EH Bildu ha subrayado la importancia de «proteger la política vasca de la toxicidad que se está imponiendo fuera de nuestras fronteras, del embate ultra. Porque aquí tenemos las condiciones para hacer política de otra manera. Las mayorías de este país se basan en los derechos humanos, en el respeto mutuo y en la solidaridad. O al menos, eso creíamos», ha subrayado.

«Reflexión interna»

El pasado día 13 de octubre, la Ertzaintza informó en sendos comunicados de las detenciones de «un joven de 26 años» por un robo con violencia en Vitoria, de «un hombre de 34 años» por agredir en la cabeza y dejar inconsciente «a una persona» en Gernika, y de otro varón «de 28 años» que entró a robar en una habitación de un hotel de Donostia tras descolgarse por la azotea. Los únicos datos personales que facilitaba la Policía autonómica eran la edad y en todo caso el género del implicado en un delito, algo que se venía repitiendo en todas las noticias publicadas en su web desde noviembre de 2008. Sin embargo, desde el día siguiente, el martes 14, el Departamento vasco de Seguridad ha variado su «política informativa» al incluir en sus informaciones el origen de cada detenido y, también, el de las posibles víctimas.

Fuentes oficiales confirmaron que el «cambio» es fruto de «una reflexión interna» tras analizar la realidad delictiva, donde la ciudadanía de origen foráneo ha ido ganando peso en las estadísticas policiales. Este jueves, el propio consejero, Bingen Zupiria, defendió esta decisión: «Creo que es mejor facilitar los datos con transparencia y sin estigmatizar a nadie», sostuvo.

Zupiria explicó que desde hace un tiempo existe una presión en el Parlamento vasco por parte de Vox y el PP para detallar la nacionalidad de los detenidos y las víctimas por parte de la Ertzaintza. «Nos hemos negado a ello, pero no tenemos argumentos para negarnos a dar el origen, una petición creciente por parte de Vox. Es mejor facilitar los datos con transparencia que estar peleándonos con la extrema derecha», dijo.

El propio Santiago Abascal aplaudió el viraje en la política del Gobierno vasco. Lo hizo con una publicación en sus redes sociales en la que se congratuló por esta «nueva victoria».

Zupiria señaló que se comunicará el origen de los detenidos. Es decir, «magrebíes, europeos, subsaharianos...», ese tipo de información. Y solo se comunicará la nacionalidad en caso de ser española. «Combatir el discurso racista que busca estigmatizar. Ha cambiado la percepción y todos debemos ayudar en esa comunicación», apostilló.