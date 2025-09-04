El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pedro Sánchez y Begoña Gómez en las escalerillas de un Falcon Europa Press

Una avería en pleno vuelo del Falcon obliga a Sánchez a cancelar su viaja Paris para reunirse con Zelenski

La aeronave ha sufrido una incidencia a los 40 minutos de viaje que le ha obligado volver a Madrid

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Jueves, 4 de septiembre 2025, 10:11

Una avería en pleno vuelo del Falcon que trasladaba la mañana de este jueves a Pedro Sánchez a París para asistir a la reunión de ... la Coalición de Voluntarios por Ucrania obligó al avión a regresar a Madrid. La aeronave tuvo que darse la vuelta después de 40 minutos de vuelo por una incidencia cuya naturaleza no fue revelada, por lo que el presidente del Gobierno finalmente participó en el encuentro por videoconferencia desde el Palacio de La Moncloa, tras aterrizar en la base aérea de Torrejón de Ardoz sin mayores contratiempos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El final más triste después de una gran jornada de ciclismo
  2. 2

    El turístico funicular de La Gloria en Lisboa descarrila y deja 17 muertos y una veintena de heridos, dos de ellos españoles
  3. 3

    «Bilbao se ha convertido en una referencia de comportamientos incívicos e inaceptables»
  4. 4

    Detenido por violar en un piso de Galdakao a una chica con la que contactó en Bilbao
  5. 5 Las protestas: Enekuri, El Vivero, Pike Bidea...
  6. 6

    «Oye, que has abucheado a uno del Movistar»
  7. 7

    La FIFA impide al Athletic inscribir a Laporte, jugador del Al-Nassr a la espera del recurso
  8. 8 Así investigó Pablo Isla, próximo presidente de Nestlé, al CEO despedido por su romance oculto con una empleada
  9. 9 «Preferimos a los okupas a que vuelva el propietario del piso de Santutxu»
  10. 10

    Cuatro partidos de sanción a Valverde por su expulsión en La Cartuja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Una avería en pleno vuelo del Falcon obliga a Sánchez a cancelar su viaja Paris para reunirse con Zelenski

Una avería en pleno vuelo del Falcon obliga a Sánchez a cancelar su viaja Paris para reunirse con Zelenski