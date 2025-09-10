'Antza', «dinamizador» del club de lectura municipal de Elorrio

El Ayuntamiento de Elorrio ha seleccionado de nuevo al exjefe de ETA Mikel Albisu Iriarte, 'Mikel Antza', como «dinamizador» del club de lectura municipal, dirigido ... a vecinos de la localidad mayores de 16 años. En concreto, se hará cargo de su versión en euskera -hay también en castellano e inglés coordinadas por otras personas-, tarea que lleva realizando desde «hace varios años», según confirmaron fuentes municipales.

A preguntas de este periódico, la alcaldesa de Elorrio, Julene Lazkano (EH Bildu), justificó la contratación de Albisu con que es «escritor y tiene una gran experiencia en este tipo de trabajos». «En Elorrio cuenta con una muy buena valoración (de los usuarios)», añadió la primer edil. Covite denunció a finales del pasado año que el que fuera líder de ETA ha ejercido tareas similares en las bibliotecas públicas de las localidades navarras de Espinal, Aoiz, Erro, Burguete, Valcarlos, Valle de Arce y Valle de Aezkoa.

Albisu ha publicado media docena de novelas y dos obras de teatro, así como un buen número de artículos en revistas especializadas en literatura. Además, también ha compuesto diferentes temas musicales. 'Mikel Antza' fue miembro de la dirección de ETA durante doce años, de 1992 a 2004, plazo en el que la banda terrorista asesinó a más de 130 personas. Entre ellas, Gregorio Ordóñez, Francisco Tomás y Valiente, Miguel Ángel Blanco, Fernando Múgica, José Luis López de Lacalle, Ernest Lluch, Juan Mari Jauregi y Joxe Mari Korta.

'Antza' fue detenido en Francia en 2004. Tras ser condenado en el país galo a 20 años de prisión, recobró la libertad en 2019. En España no tenía causas pendientes, pero varios juzgados le investigan por su participación en diferentes asesinatos como uno de los máximos responsables de ETA cuando estos se cometieron. De hecho, un juez le había citado para declarar hoy mismo por el asesinato de Ordóñez, pero Albisu ha pedido -y se le ha concedido- que se posponga la cita por encontrarse de vacaciones en Mallorca. El magistrado sí tomará hoy declaración a Ignacio Gracia Arregui, 'Iñaki de Rentería', y Juan Luis Aguirre Lete, 'Insuntza'.

La primera sesión del club de lectura de Elorrio dirigido por el exjefe de ETA se celebrará en la biblioteca municipal el próximo 15 de octubre y posteriormente tendrá una periodicidad mensual. La obra seleccionada para inaugurar el curso es la traducción al euskera del libro 'Un detalle menor', escrito en 2017 por la autora palestina Adania Shibli.

Estructurado en dos partes, el volumen inicial versa sobre una historia real de una violación en grupo y el asesinato en 1949 de una joven árabe a manos de soldados israelíes. El segundo es un relato ficticio de la vida actual de una mujer palestina que investiga ese incidente y es asesinada por las fuerzas israelíes.