El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Mikel Albisu, 'Antza'. Europa Press

'Antza', «dinamizador» del club de lectura municipal de Elorrio

El Ayuntamiento valora la «gran experiencia» del exjefe de ETA «en este tipo de trabajo» y que cuenta con «muy buena» valoración de los usuarios

Javier García Legorburu

Javier García Legorburu

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:53

El Ayuntamiento de Elorrio ha seleccionado de nuevo al exjefe de ETA Mikel Albisu Iriarte, 'Mikel Antza', como «dinamizador» del club de lectura municipal, dirigido ... a vecinos de la localidad mayores de 16 años. En concreto, se hará cargo de su versión en euskera -hay también en castellano e inglés coordinadas por otras personas-, tarea que lleva realizando desde «hace varios años», según confirmaron fuentes municipales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una riña entre «okupas» de La Bilbaína acaba con dos coches en el campo de golf
  2. 2

    Espacios libres de vapeadores pero sin empaquetado neutro, las claves de la nueva ley antitabaco
  3. 3

    La exesposa de Ábalos: «¿El dinero? Que miren en su pasaporte, no ha parado de viajar tras dejar el ministerio»
  4. 4 La pizzería bilbaína Demaio sube 17 puestos y se consolida entre las 100 mejores del mundo
  5. 5

    Otra protesta propalestina pone en jaque a La Vuelta y revienta la etapa de Landa
  6. 6

    Israel bombardea Qatar para asesinar a la cúpula de Hamás, pero sus líderes sobreviven
  7. 7 Jorge Javier Vázquez reaparece con su nueva imagen: «Los programas, como las caras, necesitan tiempo para asentarse»
  8. 8

    El 42% de los alumnos vulnerables deberían cambiar de colegio para evitar la segregación
  9. 9

    Miles de palestinos se resisten a salir de Ciudad de Gaza pese a la orden de desalojo total del ejército
  10. 10

    Un dron ataca el barco de la flotilla de ayuda a Gaza en el que viaja Greta Thunberg

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo 'Antza', «dinamizador» del club de lectura municipal de Elorrio

&#039;Antza&#039;, «dinamizador» del club de lectura municipal de Elorrio