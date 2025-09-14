El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Alberto Núñez Feijóo, Javier de Andrés y Raquel González, en un acto del PP. EP

De Andrés defiende la intervención de Génova en el PP de Bizkaia: «Tenemos que ser mucho más exigentes»

El líder de los populares vascos cree que apartar a González y activar una gestora «mejorará la capacidad» de la organización provincial

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Domingo, 14 de septiembre 2025, 12:48

El PP vasco defiende con firmeza la decisión de Génova de intervenir en la organización de Bizkaia para apartar a su presidenta, Raquel González, e ... implantar una gestora hasta la celebración de un próximo congreso. El líder de los populares en Euskadi, Javier de Andrés, ha reivindicado este domingo el paso adoptado por el equipo de Alberto Núñez Feijóo como una decisión encaminada a «mejorar la capacidad» de la formación y ha lanzado un mensaje muy claro en clave interna: «Tenemos que ser mucho más exigentes con nosotros mismos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Jorge Lorenzo denuncia haber sido estafado con más de 200.000 euros con una noria que posee en Italia
  2. 2 El director del Israel deja la Vuelta y regresa a Navarra tras la aparición de pintadas en su casa
  3. 3

    La mejor autobusera de Alemania no valía para Bilbao
  4. 4 Una explosión de gas en Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves
  5. 5

    Génova aparta a Raquel González al frente del PP de Bizkaia e impone una gestora con Amaya Fernández
  6. 6

    Extracto de las conversaciones del escándalo de la Academia de Arkaute
  7. 7

    Investigan irregularidades en la selección de los futuros ertzainas en Arkaute
  8. 8 De animadora del Bilbao Basket a influencer: quién es Sara Botello, la mujer de Laporte
  9. 9 Saioa Alkaiza renuncia al premio Igartza «por la implicación de CAF en el genocidio de Palestina»
  10. 10

    «Que pague por ello», pide la alcaldesa cántabra tras la detención de su hijo por un ataque contra una sede del PSOE

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo De Andrés defiende la intervención de Génova en el PP de Bizkaia: «Tenemos que ser mucho más exigentes»

De Andrés defiende la intervención de Génova en el PP de Bizkaia: «Tenemos que ser mucho más exigentes»