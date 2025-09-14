De Andrés defiende la intervención de Génova en el PP de Bizkaia: «Tenemos que ser mucho más exigentes»

El PP vasco defiende con firmeza la decisión de Génova de intervenir en la organización de Bizkaia para apartar a su presidenta, Raquel González, e ... implantar una gestora hasta la celebración de un próximo congreso. El líder de los populares en Euskadi, Javier de Andrés, ha reivindicado este domingo el paso adoptado por el equipo de Alberto Núñez Feijóo como una decisión encaminada a «mejorar la capacidad» de la formación y ha lanzado un mensaje muy claro en clave interna: «Tenemos que ser mucho más exigentes con nosotros mismos».

El movimiento anunciado el sábado no ha pillado desprevenida a la dirección autonómica, que estaba al tanto de toda la operación. En realidad hacía meses que Génova estaba moviendo los hilos para buscar un relevo a González de cara al próximo congreso provincial, que junto a los de Álava y Gipuzkoa se debían haber celebrado en primavera pero que se aplazaron 'sine die'. Las relaciones con el PP vizcaíno eran gélidas desde hace tiempo, a diferencia de la buena sintonía que existe con las otras dos organizaciones vascas y la propia ejecutiva regional.

El equipo de González llegó a prometer batalla en caso de que el aparato nacional promocionara a un candidato alternativo, pero los tambores de guerra se fueron apagando hasta llegar a una suerte de entendimiento por el que, según la versión oficial, la hasta ahora presidenta acepta «facilitar» el relevo a través de una gestora que pilotará la expresidenta del PP vasco Amaya Fernández. Le acompañará como 'número dos' el parlamentario Santiago López, que según ha adelantado este domingo EL CORREO, es el claro favorito para convertirse en el nuevo líder de la organización de Bizkaia cuando se celebre el congreso, aún sin fecha.

Cuestionado acerca de la crisis en el partido, De Andrés ha querido aguardar hasta la reunión de la junta directiva nacional de este lunes en la que se aprobará la constitución de la gestora. «La propuesta de una comisión transitoria es de la ejecutiva nacional, mañana se va a ver en una reunión y entiendo que se va a aprobar con consenso. Creo que tiene que ser bueno para Bizkaia», ha manifestado el presidente del PP vasco en declaraciones a los medios durante la celebración de la fiesta de la vendimia de la Rioja Alavesa en Leza.

El líder de los populares vascos ha desestimado que las cosas estén revueltas en la organización provincial, pero sí ha querido transmitir un mensaje que se puede interpretar como un correctivo a la dirección saliente. «Tenemos que ser mucho más exigentes con nosotros mismos porque tenemos un reto muy importante y esta decisión va en la línea de mejorar las estructuras y la capacidad para hacer frente a esos retos», ha dicho.