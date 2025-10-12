De Andrés: «Celebramos la hispanidad con Latinoamérica y es mucho lo que nos une»

«Celebramos por primera vez, pero estoy seguro que no será la última, este encuentro de la Hispanidad. Celebramos todo lo que nos une, que ... es muchísimo». Con esas palabras de Javier de Andrés ha comenzado el acto en el parque de Doña Casilda en el que el PP ha reunido a cientos de latinos afincados en Euskadi. Un guiño inequívoco a un caladero electoral que Isabel Díaz Ayuso lleva explotando en Madrid desde hace mucho tiempo.

Decenas de asociaciones de Colombia, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Bolivia y Cuba, entre otras, se han sumado a la cita en un ambiente festivo. «Uno de los elementos representativos de nuestra identidad es nuestra expansión internacional. Todos los españoles que viajaron allí y todos los que vinieron. Ahora os recibimos, en otro tiempo fuimos nosotros los que íbamos a América. Nos sentimos próximos y hermanos», ha declarado De Andrés. «Este es un encuentro de amigos, de los que vivimos en Bilbao, y queremos que participéis de lo que es España que es una tierra abierta». Como eje, «la lengua común». El líder del PP vasco ha destacado que «cuando yo era joven había 300 millones de hispanoparlantes y ahora somos 500 millones».

El PP vasco apela al voto latino y sigue la receta de Ayuso, que es muy clara. Más allá de su afinidad ideológica con la oposición venezolana, en los últimos tres años la presidenta madrileña ha destinado 7,5 millones de euros a organizar actos y conciertos de Carlos Vives, Manuel Turizo y Gloria Estefan en torno al día de la hispanidad.

La venezolana Odail Carrasco estaba en el parque de Doña Casilda celebrando el premio Nobel de la paz a la principal opositora al régimen de Nicolás Maduro. «Nos parece perfecto que se lo hayan dado a María Corina Machado», expresaba. «Hay mucha gente aquí de todos los países y eso es muy bonito. Así nos compenetramos. En Caracas también lo celebrábamos». Llegó hace 24 años. «Nos trajo una hermana de mi esposo y yo vine embarazada y, desde ahí, todo adelante. Hoy ya tengo nietos aquí». Lamentaba que actualmente «los sueldos no van con la economía y sólo podemos sobrevivir» en Euskadi.

Rosario es una boliviana de 48 años que llegó hace 20 y pertenece a la asociación Amazonas. Estaba agradecida por la invitación del PP. «Todos los partidos que nos tengan en cuenta, sin importar el color político, nos parecen bien. Siempre que no nos dejen al margen o tengan comprtamientos racistas, nos parece bien». Explicó que «ahora nos sentimos importantes; saben que existimos».

La vida aquí no está siendo fácil. «La situación de España nos preocupa porque la crisis ha llegado a los bolsillos y no nos alcanza. Parece que estuviéramos en nuestro país», ha declarado. Reconoció que «los comienzos fueron duros, mucho, pero es una experiencia que te hace ir hacia adelante». En Bolivia «estamos viviendo una dictadura horrible y con una situación económica terrible».

Fran Hidalgo pertenece a la 'Asociación cubano-vasca demokrazia kubarentzat'. «Esta iniciativa de las asociaciones hispanoamericanas en Euskadi y el PP nos ha brindado apoyo. Para nosotros era importante dar imagen de nuestras raíces y lo que significa nuestra tierra y nuestros bailes», ha explicado. «Es la primera vez que lo celebramos», se felicitó. «Necesitamos apoyo con respecto a Cuba, que se diga que es una dictadura, que hay mucha represión, que hay más de mil presos políticos», ha pedido. Confió también que el último Nobel «sea un impulso grande porque el régimen de Maduro está en las últimas».

La nicaragüense Karina Osorio cuenta que tiene una tienda en Alameda Rekalde 59. «Vendo prendas y muchas cositas de nuestro país», ha explicado. Lleva 7 años en Euskadi. «Nos ha ido muy bien y somos autónomas. Hemos venido a trabajar y luchar. Nos gusta que se vea lo positivo y no solo lo negativo».