Urgente Graves disturbios por la presencia de La Falange en Vitoria con heridos y 17 detenidos
Ángel Rodrigo, Javier de Andrés y Esther Martínez, en el acto celebrado en el parque de Doña Casilda. Luis Ángel Gómez

De Andrés: «Celebramos la hispanidad con Latinoamérica y es mucho lo que nos une»

Cientos de latinos y decenas de asociaciones se suman al acto del PP vasco en Bilbao

Jesús J. Hernández

Jesús J. Hernández

Domingo, 12 de octubre 2025, 13:54

«Celebramos por primera vez, pero estoy seguro que no será la última, este encuentro de la Hispanidad. Celebramos todo lo que nos une, que ... es muchísimo». Con esas palabras de Javier de Andrés ha comenzado el acto en el parque de Doña Casilda en el que el PP ha reunido a cientos de latinos afincados en Euskadi. Un guiño inequívoco a un caladero electoral que Isabel Díaz Ayuso lleva explotando en Madrid desde hace mucho tiempo.

