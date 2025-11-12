El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Ni memoria selectiva ni olvido por decreto

Amaia Fano

Amaia Fano

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:01

Comenta

Por mucho que el calendario avance, las sociedades que no son capaces de reconciliarse con su pasado se quedan atrapadas en el tiempo. Un espacio ... dominado por el resentimiento, la negación y el silencio, en el que la convivencia se convierte en mera coexistencia. Normalmente sucede cuando las heridas se cierran en falso y/o alguien se empeña en echarles sal. Ambas cosas por cálculo político.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un atunero vasco repele a tiros un ataque pirata
  2. 2

    Roba la entrada del Athletic a un turista con esclerosis con la técnica del mataleón
  3. 3 España desconvoca a Lamine Yamal y va a la guerra contra el Barça
  4. 4 Localizado sin vida el joven desaparecido en Getxo
  5. 5

    Juzgan a un ertzaina y un empresario de Bilbao por un alijo de 862 kilos de coca
  6. 6

    Pluribus, la serie de moda en Estados Unidos, se rodó en el aeropuerto de Bilbao
  7. 7

    Un okupa en un garaje atemoriza a los vecinos de Arangoiti
  8. 8 Absueltos de violar a dos menores en Valencia por la cláusula de Romeo y Julieta
  9. 9 Los Javis se separan tras trece años de relación
  10. 10

    EH Bildu llama a movilizarse «pacíficamente» por el partido Euskadi-Palestina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Ni memoria selectiva ni olvido por decreto

Ni memoria selectiva ni olvido por decreto