Ahora les duele Gaza

Amaia Fano

Amaia Fano

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 09:17

Por empezar por lo obvio diré que, a estas alturas, resulta imposible no conmoverse o indignarse ante las imágenes de destrucción y muerte que llegan ... desde la Franja de Gaza. Y es lógico que así sea. La defensa de los derechos humanos es uno de los pilares básicos de la civilización occidental moderna, por lo que intentar entender o justificar tan desproporcionado nivel de ensañamiento contra la población civil, como un acto de legítima defensa, sería insensible e incívico. Pero, en principio, habíamos quedado en que estos derechos serían universales y no selectivos. Lo que significa que deberían defenderse con la misma contundencia en cualquier contexto, sin distinción de ideología, religión o interés político o geoestratégico. Cosa que no siempre sucede en la política española, donde parece haberse consolidado una defensa sesgada, instrumental y profundamente ideologizada de los mismos, especialmente entre los partidos y movimientos sociales de izquierda.

