El PNV abronca a PSOE y Unidas Podemos 01:57 Aitor Esteban, portavoz del PNV. / Efe Lo nacionalistas se abstendrán en la primera votación. Urgen a Sánchez e Iglesias a cerrar un pacto para que salga adelante la investidura ANDER AZPIROZ Madrid Martes, 23 julio 2019, 12:27

El PNV quiere un Gobierno presidido por Pedro Sánchez. Le da igual si es de cooperación o de coalición, lo importante es que PSOE y Unidas Podemos terminen de entenderse y este jueves salga adelante un Gobierno que se ponga a trabajar tras meses de parálisis institucional.

El portavoz nacionalista, Aitor Esteban, ha adelantado que su formación no bloqueará la investidura. No tiene esa capacidad, de todas formas. De darse finalmente el pacto entre Sánchez y Pablo Iglesias, la abstención anunciada de Esquerra bastaría por sí sola para que salga adelante la investidura. En cualquier caso, un Ejecutivo con lo máximos apoyos posibles de inicio sería una buena noticia para la intensa labor legislativa que le quedaría por delante. Este martes los nacionalistas votarán abstención, pero no han descartado pasarse al sí el jueves.

La bronca de Esteban, realizada con una fina ironía y plagada de continuas alusiones a «las setas y los Rólex», ha caído sobre uno y otro lado de la izquierda.

El chiste de Esteban dedicado a Iglesias y Sánchez Son dos amigos que van al monte decididos a buscar setas. Cada uno con su cesta, van recorriendo el hayedo. En esto, uno de ellos llama la atención del otro: «Ven, ven, mira lo que he cogido aquí». El compañero se acerca y observa que lo que ha recogido su amigo tan eufóricamente es un Rólex carísimo e, indignado, le suelta: «Oye, tú, ¿a qué estamos? ¿A setas o a Rólex?». Y es que hay que estar a lo que hay que estar, añadió el diputado del PNV.

A Sánchez le ha recriminado que el PSOE no se haya esforzado en estos meses por buscar el sí de los seis diputados nacionalistas. También su incapacidad para cerrar acuerdos. Y es que a esta investidura el candidato socialista ha llegado solo con el respaldo del único representante del PRC de Miguel Ángel Revilla. «Dé un paso flexible y decidido al frente. Conformar una mayoría supone un reto personal si se atreve con él, pero puede dar luz a una nueva forma de hacer política», ha instado Esteban al candidato. Y al igual que Iglesias o Gabriel Rufián, ha mostrado su perplejidad por las llamadas a la abstención de Ciudadanos y PP . «A aquellos –le ha recordado a Sánchez en referencia a Rivera y Casado- que han llegado a tildarle, de mafioso o indecente, de mentiroso, de querer vender a la buena gente. El otro de golpista, de presidente ilegítimo, de culpable de alta traición al país y hasta de felón».

El portavoz nacionalista ha pasado más de soslayo sobre Iglesias. Pero también le ha dejado un recado de envergadura. «Hay quien entiende la política como un ejercicio apresurado al asalto del poder en cada ocasión», ha dicho en una clara referencia del líder de Podemos. «Ya saben –ha añadido– aquello de que la avaricia rompe el saco».

No al trío de Colón

A Sánchez e Iglesias los ha metido también en el mismo saco a la hora de avisar de las consecuencias que puede tener una repetición electoral. A uno y a otro les ha señalado que «la ciudadanía no quiere el tripartito de derechas», pero tampoco ha dado mayorías absolutas a nadie y, por eso, «la gobernabilidad pasa por el diálogo y el necesario acuerdo del resto de las fuerzas políticas».

Al margen de los líderes de PSOE y Unidas Podemos, el diputado del PNV solo se ha detenido en otro dirigente político. Ha sido en Albert Rivera, quien ayer incluyó a los nacionalistas vascos dentro de «la banda de Sánchez». «A usted, señor Rivera, le veo también en una banda, pero de mariachis, siempre dando la nota», ha espetado al líder de Ciudadanos.