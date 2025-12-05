Arranca la temporada de esquí: fechas de apertura y precios de las estaciones más cercanas

María de Maintenant Viernes, 5 de diciembre 2025, 10:34 Comenta Compartir

Los amantes de la nieve tienen el mes de diciembre marcado en rojo en el calendario. Es la época en la que comienza la temporada de esquí y, por tanto, el momento en el que pueden deslizarse por el manto blanco y practicar uno de los deportes de invierno más populares. Mientras algunos aprovechan el puente para visitar mercados navideños de ciudades europeas, poner el árbol, comprar turrón o empezar a preparar regalos, otros prefieren ponerse los esquís, los guantes y las gafas y disfrutar de la montaña teñida con la cuadrilla de amigos o la familia.

Pero en los últimos años la falta de nieve ha complicado la campaña tanto para las estaciones como para los aficionados. El efecto del cambio climático, dicen, que también se deja sentir en los glaciares de zonas como los Pirineos. El año pasado la temporada resultó complicada para la mayoría de las estaciones de la Península por la falta de precipitaciones, las altas temperaturas y las lluvias, que dificultaron la producción de nieve. Algunas, incluso, tuvieron que retrasar su apertura. «Nevó muy tarde y, además, de manera bastante inestable. Tuvimos que abrir y cerrar con toda la dificultad que eso conllevó. Hace muchos años, en los ochenta, ya se vivieron ciclos parecidos a estos y luego la situación se normalizó. Esperemos que se repita esa dinámica», explica Cristina López Vayas, directora de Alto Campoo.

Este año, en términos generales, la situación es más favorable y la mayoría de estaciones abrirán sus puertas este mismo fin de semana. Algunas miran al cielo con incertidumbre, como el caso de Valdezcaray, que va a apurar hasta hoy para tomar una decisión. «A día de hoy la innivación –cantidad de nieve– es escasa, así que debemos esperar a ver cómo evolucionan las nevadas anunciadas en los próximos días para confirmar si la acumulación permite abrir las pistas con las garantías de seguridad necesarias», cuentan portavoces autorizados de la estación riojana.

Sin embargo, se muestran más optimistas de cara a la temporada, que consideran que va a ser satisfactoria. Una sensación que repiten en todas las instalaciones, que subrayan que las primeras nieves caídas coinciden con las fechas habituales de las mejores campañas. Los amantes del esquí ya pueden imprimir las huellas de las raquetas o los propios pasos sobre el manto blanco. Preparen las maletas... comienza la diversión.

Formigal, Cerler y Valdelinares Abren sus puertas con cerca de 100 kilómetros esquiables

Las estaciones de Cerler, Formigal-Panticosa y Valdelinares, del grupo Aramón, abrirán el Puente de la Constitución con casi 100 kilómetros esquiables gracias a las bajas temperaturas, que han permitido producir nieve, y «al intenso trabajo de los equipos», cuentan desde el grupo. «Las bajas temperaturas previstas y la posibilidad de alguna nevada permiten afrontar el puente con buenas perspectivas, y los sistemas de producción de nieve seguirán activos para ampliar la superficie esquiable en cuanto las condiciones lo permitan», informan.

Estarán operativos los principales servicios: restauración, alquiler de material, escuela de esquí y puntos de atención al cliente. El grupo aragonés ha instalado más de 1.000 cañones nuevos, ha puesto en marcha cuatro 'snow factories' y ha construido tres nuevas balsas de almacenamiento hídrico. Estas actuaciones han permitido innivar 34 kilómetos y 29 pistas nuevas, aumentando la capacidad de producción de nieve en 210 metros cúbicos y garantizando la estabilidad del inicio de la temporada.

Baqueira Beret Todos los servicios y la gastronomía disponibles

Tiene todo preparado para que los amantes del esquí disfruten de la temporada desde este fin de semana. Para el puente tiene previsto abrir más de 100 kilómetros de pistas, lo que implica tener operativas más de 80, repartidas por las tres principales áreas de la zona esquiable. Desde la estación informan que las condiciones son «buenísimas». Además, pondrá en marcha todos los servicios y se abrirán las tiendas y los restaurantes. Esta estación se encuentra a cinco horas en coche de Bilbao.

Alto Campoo Con tarifas especiales para este puente

La estación de esquí y montaña cántabra inaugurará la temporada 2025/2026 hoy, 5 de diciembre, con 5 pistas abiertas, 7 kilómetros esquiables y con espesores de entre 15 y 30 centímetros de nieve en polvo. Las tarifas especiales de apertura para estos días serán reducidas: 27 euros el forfait de adultos y 20 el infantil, que deberán sacarse en la taquilla. La directora de Alto Campoo, Cristina López, ha explicado que la estación irá abriendo el resto de pistas de forma progresiva a partir de la próxima semana. «Nuestro objetivo era abrir para el puente y poder brindar a los usuarios la oportunidad de disfrutar de los primeros días de esquí en estas fechas festivas», cuenta.

Cauterets La «mejor» nieve y el 100% de las instalaciones abiertas

Cauterets, situado en el corazón de los Pirineos franceses, se convierte en una opción atractiva para aquellos que quieren disfrutar del esquí rodeados de naturaleza. Le Cirque du Lys abre hoy mismo con el 100% de sus instalaciones disponibles. Tiene fama de ser «la mejor» nieve de los Pirineos. Para el esquí de fondo, Pont d'Espagne se pondrá en funcionamiento mañana con el 90% de su área disponible. Además abrirá la pista azul de Gaube para travesías.

La Pierre Saint Martin Con las máquinas dando los últimos retoques

La estación de Pierre Saint Martin abre este sábado 6, después de que en los últimos días hayan caído importantes nevadas en la zona, con temperaturas mínimas de seis grados bajo cero. Hasta el punto de que anoche mismo las máquinas trabajaban en la preparación de las pistas. La que a menudo se conoce como la pequeña joya del Pirineo francés brinda la oportunidad de esquiar y hacer snowboard, además de snowscoot, monoesquí, telemark y handiski. Esta última modalidad está dirigida a personas con discapacidad. El dominio esquiable se extiende entre los 1.527 y 2.153 metros de altitud y cuenta con un total de 27 pistas.

Valdezcaray Modernizada tras un desembolso de 5,9 millones

La estación riojana de Valdezcaray cuenta con 26 pistas: 10 rojas (difíciles), 6 verdes para principiantes, 6 azules, con un nivel moderado, 2 negras, muy difíciles, y dos itinerarios. Abrirá sus puertas este puente para uso turístico. La estación pondrá en funcionamiento el telesilla principal hasta la cota 1.600 metros desde este sábado, día 6, hasta el lunes, día 8, «con el objetivo de permitir a riojanos y visitantes disfrutar del entorno de la montaña, ya que las actuales condiciones de nieve no permiten todavía el inicio de la temporada de esquí», informan.

Este año, la estación se ha modernizado con 5,9 millones de euros. El plan contempla mejoras en la producción de nieve, una revisión de los telesillas y la compra de nuevas máquinas en pistas.«El invierno meteorológico ha comenzado en las fechas habituales y los modelos a medio plazo prevén una mayor actividad que en los últimos años», avanzan sus responsables.