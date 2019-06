Cristobal García

Una fiesta con música de baile de los 90 y los 2000, en Barakaldo

El Neng de Castefa se subirá al escenario del Bilbao Exhibition Centre (BEC). Corona, Anneke Van Hoof, New Limit, Marian dacal vs Eva Marti y Tasha & Co. también actuarán. Además, habrá DJs en cabina . A las 20:00 horas por 26 euros.