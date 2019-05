7

The Lords of Altamont, en el Kafe Antzokia

La banda californiana liderada por Jake 'The Preacher' Cavaliere y completada por Dani Sindaco (guitarra y coros); Rob Zimmerman (bajo); y Steven Van Der Werff (batería), presentarán 'The Wild Sounds of Lords of Altamont', su sexto trabajo de estudio tras 4 años desde su último álbum del 2014. Nueve nuevas canciones originales increíbles más una espléndida versión del clásico de Howlin' Wolf ('Evil Is Going On'). Este viernes a las 21:00 horas con un precio que oscila entre los 12 y 15 euros.