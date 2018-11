Vitoria, capital del punk y el hardcore La cuarta edición del festival Gasteiz Calling reúne desde hoy en el Iradier Arena a bandas como NOFX, GBH, Suicidal Tendencies, Agnostic Front o Refused ante unas 10.000 personas NATXO ARTUNDO Viernes, 9 noviembre 2018, 11:42

El descaro del punk y la potencia del hardcore se vuelven a lanzar al ruedo en la capital alavesa. La cuarta edición del festival Gasteiz Calling llenará viernes y sábado el Iradier Arena de saltos, pogos y 'stage dives', en plena locura sonora. No en vano se van a dar cita en la ciudad algunas de las bandas más emblemáticas del género, con unos directos que impactan. Como el cuarteto californiano NOFX, integrado por Fat Mike, El Hefe, Melvin y Smelly, que es una de las incontestables cabezas de cartel. Suman ya 35 años de punk rock en primera línea, han logrado levantar odio o pasiones, pero nunca han dejado a nadie indiferente. Tampoco firmaron con ninguna compañía discográfica y pese a su independencia han publicado trece discos de estudio, dieciséis EPs y diversos sencillos, de los que han vendido cerca de seis millones de copias en todo el mundo, sobre todo a partir de 1994 con su quinto álbum, 'Punk in Drublic'.

Al frente de la programación del viernes estarán los también californianos Suicidal Tendencies, que hace un año ya pusieron patas arriba la sala JimmyJazz. Mike Muir y Dave Lombardo, con su cóctel de hardcore y elementos de thrashmetal, son una garantía de potencia escénica.

Tampoco se quedan atrás Soziedad Alkoholika, una de las bandas alavesas con más tablas, que tocarán el vienes junto antes de los angelinos suicidas. El sonido metálico y la actitud punk de Juan Aceña y sus compañeros no tiene parangón y su personalidad ha chocado en más de una ocasión con políticos y cargos institucionales de la derecha española.

Y es que el punk alavés sigue tan vivo como lo exigen los tiempos de la 'ley mordaza'. No se puede pasar por alto la presencia en el cartel del sábado de los vitorianos Segismundo Toxicómano, conocidos como Los Segis por sus seguidores, vuelven a tocar en su ciudad tras tres años de ausencia en los escenarios locales. Hay muchas ganas, y se va a notar.

Leyendas del calibre de Agnostic Front estarán en el Iradier Arena para pasar revista a un cancionero de más de 30 años en el hardcore más auténtico. Ya lo han reflejado en el documental y en el libro de Roger Miret.Ahora es el momento de vivirlo.

Por su parte, clásicos del punk británico como GBH vienen con material reciente –'Momentum'– y los londinenses Cockney Rejects se traen su punk oi!, mientras que The Boys mantienen su mito tan vivo como los temas de su larga y diversa trayectoria, iniciada en 1976. Y es que en el Gasteiz Calling nunca faltan pioneros del estilo que ha marcado ya a varias generaciones, tanto entre los músicos como entre los aficionados que se reunirán en el pabellón multiusos de Vitoria.

Con fecha única en la Península, llegan también otros pesos pesados, del hardcore melódico en este caso. Los canadienses Propagandhi no tocaban por estos pagos desde hace un lustro y ahora presentan su último álbum, 'Victory Lap', donde han reflejado su personal fórmula entre el thrash y el skatepunk.

DagNasty, formación original

De esto último saben mucho los vizcaínos XXL, que de hecho debutaron allá por 1990 entre las bañeras de monopatines en Mungia. Estarán con Rat-Zinger en las primeras horas del viernes, mientras que Adrenalized y Lion's Law abrirán las actuaciones del sábado.

Vieron 'La forma del punk por venir' en los 90 y ahora el grupo sueco de punk-hardcore Refused se suma al Gasteiz Calling. Tras su vuelta a la actividad en 2012, la banda ha tocado en el Azkena Rock Festival o en el BEC junto a Rise Against y Berri Txarrak y ha demostrado estar en plena forma.

Igualmente, los bostonianos Street Dogs, con Mike McColgan (ex- Dropkick Murphys y bombero de profesión) y Johnny Rioux, regresan a las tablas europeas para dejar clara su categoría. Ya lo han hecho en su reciente disco 'Stand For Something Or Die For Nothing', pero el directo promete más aún. Otros veteranos de la escena hardcore, pioneros del sonido melódico, llegan al Gasteiz Calling: Dag Nasty, con su formación original, por primera vez en España.

El más que interesante cartel se completa con los potentes belgas Nations On Fire, junto a los israelíes Not On Tour, los californianos Dead To Me –con nuevo disco– o los germanos Bad Co. Project, herederos de Oxymoron, cuyos temas también sonarán este fin de semana. Como prólogo, Jerry A. de Poison Idea –con 25th Coming Fire– y Estricalla tocarán el jueves en la sala Jimmy Jazz.