The Morlocks, el sábado en la sala Hell Dorado

The Morlocks han sido más conocidos por su leyenda negra que por su música. Fue en 1999, una década después de su formación, cuando la revista Spin publicó que el cantante del grupo californiano había muerto. Lejos de la realidad, el líder de la banda californiana, Leighton Koizumi, reapareció diciendo que había permanecido un tiempo en prisión tras haber sido identificado como el responsable de un secuestro. Otra versión es que permanecía de gira bajo otro nombre. Sea como sea. Nadie desmiente ningún versión. Lo que está claro es que Leighton sigue en pie y es el único miembro original sobre el escenario de ese cóctel de psicodelia, blues y garage, pilares de una formación renovada en la que se acompaña de los componente de The Fuzztones, Rob Lowers a la batería y Oliver Pilsner al bajo (The Fuzztones) y la guitarra de Marcello Salis.

The Morlocks En Vitoria: Sala Hell Dorado, a las 22 horas con The Dealers como teloneros. Precio: 15 € entrada anticipada y 18 € en taquilla.