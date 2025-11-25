El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Primitiva del lunes: comprobar resultados del 24 de noviembre

Redefinir lo público para erradicar las violencias machistas

La igualdad, los cuidados y la vida digna son pilares de la democracia

María Silvestre

María Silvestre

Martes, 25 de noviembre 2025, 00:05

Durante décadas, la violencia contra las mujeres fue considerada un asunto privado, casi íntimo, confinada al espacio doméstico y envuelta en silencios que parecían imposibles ... de romper. En el 50 aniversario de la muerte del dictador Franco, basta con recordar cómo vivían las mujeres bajo la dictadura y cuáles eran las orientaciones para ser una buena esposa. Sin embargo, una de las conquistas del feminismo y de la sociedad democrática ha sido precisamente la capacidad de trasladar la violencia de género a la esfera pública. Lo que antes se escondía tras las paredes del hogar hoy está presente en el debate político, jurídico y social. Y ese desplazamiento no es menor: es un indicador de madurez democrática y de comprensión colectiva de que las violencias machistas no son episodios aislados, sino manifestaciones de una desigualdad estructural que atraviesa nuestras vidas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

