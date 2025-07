¿Son vascos los navarros o navarros los vascos?

La primera parte del interrogante gravita sobre nuestra 'actualidad crónica'. Para disgusto de muchos navarros. EH Bildu suele celebrar sus Aberri Eguna en Pamplona/Iruñ( ... e)a. Diversos son los caminos para encarar el asunto. Escojamos uno: su presencia en Euskal Kanta. Quizá no haya cantautor euskaldun sin una oreada y encalada estancia para Navarra en su repertorio. Veamos unas pocas canciones y autores que imprimen un giro revolucionario a la habitual pregunta ¿es vasca Navarra?

Benito Lertxundi, 1942; cantautor y poeta: entre muchas, 'Herri Behera' y 'Matalaz'. Aunque esta última trata de dicho cura montaraz suletino, uno de los vídeos incluye una imagen del castillo de Maule (capital de Zuberoa) donde fue ejecutado y a cuyo pie se ve una enorme enseña navarra con carbunclos, no con cadenas. El poeta canta desde joven que el pueblo vasco lleva siete siglos oprimido: «…zazpi mendeko gauean zanpatua…». O sea, desde antes de 1512, fecha de la conquista por Fernando el Católico, definitiva pocos años después con Carlos I.

Un efecto de la guerra civil castellana (las Comunidades) fue el abandono de la Baja Navarra (Sexta Merindad, Ultrapuertos). Pero su destino fue quedar sujeta a intereses dinásticos franceses y perder su condición de reino en el siglo XVII, dos antes que la Alta Navarra, que conservó estatus real hasta 1841 dentro de España, y que desde entonces mantiene su impronta foral.

Jean Mixel Bedaxagar, zuberotarra, nacido ¡el 7 de julio! de 1953: 'Nafarroa'. En un vídeo de esta apasionada jota contemplamos diversos mapas del reino de Pamplona-Nájera y después ya de Navarra, crecientes o menguantes al compás de sus vicisitudes históricas con Castilla, Aragón, la taifa de Zaragoza, el Béarn, Gascuña, Inglaterra y luego Francia toda. Con frases sobreimpresas como «Nafarroa, euskaldunon estatua berreskuratu behar dugu»: «Debemos recuperar Navarra, el estado de los vascos», junto a un montaje plástico que muestra similitud entre la disposición de las cadenas navarras y la del aspa y cruz de la ikurriña, más el Arrano Beltza en medio. Es su «Nafarroa osoa», completa: Euskal Herria.

Había incluido a Xabier Lete, 1944-2010; poeta-cantautor. Por su bella y emotiva 'Nafarroa Arragoa', 'Navarra Crisol'. Pero lo descarto. Estudiando sus libros y canciones veo su 'Nafarroarekiko grina', 'Pasión por Navarra', íntima, estética, no independentista. Lo llamo 'Espronceda de Oiartzun en Urnieta' en honor al pueblecito navarro de Tierra Estella y a su cualidad de poeta libre de ataduras, desengañado ante actitudes intimidatorias de su entorno, como le sucedió al gran lírico romántico del XIX con ancestros navarros.

Así que, ¿son vascos los navarros o somos navarros los vascos? Si seguimos la línea principal de Euskal Kanta, navarros los vascos, todos. Es su sensibilidad. Hay otra que aúna navarridad y españolidad con naturalidad, mayoritaria en la comunidad foral. Una conocida, vizcaína de arraigo y lengua, me contó que en la Sierra de Aralar una dantzari navarra la corrigió: «Los verdaderos vascos somos nosotros». Y de un amigo navarro historiador el recuerdo más vívido que conservo es escucharle decirme, casi cantando: «Mi Navarrita foral y española». Tierra diversa, enfoques diversos. El navarrismo es el españolismo foral de Navarra. Detesta el nacionalismo vasco, sobremanera el de Bizkaia, más exactamente el de Bilbao.

Mi respuesta a si Navarra es o no es navarro-vasca (más que vasco-navarra en la secuencia que domina Euskal Kanta): solo el noroeste alto navarro destila marcada sensibilidad navarro-vasca. No todos sus naturales: el concejal de UPN en Leitza José Javier Múgica, euskaldun, asesinado por ETA, concilió su navarrismo y españolismo, como tantos navarros. Creo que el navarro-vasquismo es idea mayormente guipuzcoana y vizcaína. Y si los navarro-vasquistas no aceptan la democrática (y tradicional) realidad del navarrismo estarán condenados a vivir frustrados.

Por otro lado, muchos, incluso entre los de tendencia navarro-vasca, tienen como quintaesencia del país la muelle estampa cantábrica de verdes valles y montes salpicados de baserris con generosos alerones, que Laín Entralgo llamó «paisaje-regazo». Error y contradicción: excluye a la mayor parte de Navarra y Álava.

Cambio de contexto y sentido una frase de la canción 'Azken agurraren negarra', de Gorka Knörr: «Zenbat negar eta ezbehar…!»: ¡Cuánto llanto e infortunio…!; sí, pero por aferrarse a un ayer idealizado. Aunque creo que la 'Nafarroarekiko grina', la pasión por Navarra de Lertxundi, hombre tan cultivado, de Bedaxagar (y de Lete sin nacionalismo) es ajena a aquella monarquía que pasó de los vascuences como poco desde el XII o XIII. Y, de sus súbditos, siempre. Esto último, todas.