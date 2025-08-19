Tor Vergata: la búsqueda apasionada de sentido

Una sociedad que prima el disfrute y la tranquilidad tiende a recibir con escepticismo las concentraciones de jóvenes, sobre todo si el número alcanza proporciones ... elevadas. En rigor, también puede ser motivo de esperanza.

Queda atrás el encuentro de Tor Vergata, en el que un millón de jóvenes, según las autoridades civiles, acampó en las afueras de Roma para una experiencia espiritual. El fenómeno llama la atención de un mundo que percibe la Generación Z como sensible, anclada en la superficialidad, dependiente de internet y con cierto miedo al esfuerzo. Son los nacidos a partir de mediados de la década de los 90. Procedentes de 165 países, tomaron posesión de Tor Vergata durante el primer fin de semana de agosto. En mitad de las vacaciones no resulta apetecible embarcarse en aventuras que requieren esfuerzo, y menos si tienen un contenido espiritual. Pero llegaron a miles de todos los rincones para participar en el Jubileo de la Esperanza.

El ámbito de la política suele conceder a los nuevos mandatarios un periodo de 100 días de adaptación, y una vez superado surgen los balances. La multitud congregada en Tor Vergata no ha funcionado con esa lógica: transcurridos poco más de tres meses desde la elección de León XIV, el 8 de mayo, una respuesta de esas proporciones no se improvisa: llevaba preparándose desde mucho tiempo atrás. Si el tirón del nuevo Papa no ha sido determinante para convocar semejante cifra de asistentes, ¿cuál ha sido la clave de esa magna asamblea? El resurgir tranquilo de la espiritualidad entre los jóvenes, experimentado en las últimas décadas, puede ayudar a entender el fenómeno.

En febrero de 2024 se presentó en Roma el estudio 'Footprints. Young People: Expectations, Ideals, Beliefs' (Huellas. Jóvenes: expectativas, ideales y creencias). Con el objetivo de medir su estado de religiosidad y fe, entre noviembre y diciembre de 2023 se realizó una encuesta en universidades de Argentina, Brasil, Italia, Kenia, México, Filipinas, España y Reino Unido. El resultado de la muestra, con 4.889 encuestados de entre 18 y 29 años, destaca un aumento de la espiritualidad en el 50% de las respuestas, mientras que solo el 15% reportó una disminución. Brasil, Kenia y Filipinas superaron la media de interesados.

No es el único estudio que confirma el cambio de tendencia en el sentido religioso observado las últimas décadas. Otro informe realizado por The Bible Society y YouGov en Inglaterra y Gales se presentó el 14 de abril con el título 'The Quiet Revival'. Muestra un cambio significativo en la población entre 18 y 24 años: en 2018 solo el 4% reconocía acudir a la iglesia al menos una vez al mes, en contraste con el 16% actual, con un aumento del 4% al 21% en el caso de los hombres jóvenes y del 3% al 12% en el de las mujeres.

En Francia ocurre algo similar. La Conferencia episcopal gala comprueba un aumento de bautismos entre los 18 y 25 años: en 2022 fueron mil y tres años después la cifra ha alcanzado los 4.000, aumentando hasta 7.400 (un 33% más) entre los 11 y 17 años. Según Catherine Lemoine, delegada para adolescentes de la Conferencia, los jóvenes «se sienten mucho más cómodos hablando de su fe, las redes sociales también lo impulsan». Un signo de este auge espiritual fue la peregrinación anual a Lourdes de la región de Ile-de-France (París y alrededores) en abril, con 13.500 estudiantes de Secundaria.

España no es la excepción. Aunque moderado, se aprecia un aumento en el número de jóvenes entre 15 y 24 años que se declara católico practicante. Según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas publicado en abril, son el 15% de esa franja de edad. Quince años antes los jóvenes interesados por la espiritualidad eran el 7%. El fenómeno se observa también en Estados Unidos: el Pew Research Centre, 'think tank' independiente con sede en Washington, confirmó en febrero que se ha estabilizado el descenso en el número de estadounidenses que se identificaban como cristianos. Según el informe, en el cambio de tendencia, de manera especial desde la pandemia, han tenido una influencia decisiva las personas entre 20 y 30 años.

Dentro de este contexto de auge espiritual, junto con el congreso de 'influencers' y las intervenciones del Papa ofreciendo respuestas a las cuestiones planteadas, en la experiencia juvenil del jubileo, destaca el momento vivido la noche del sábado 9. Las imágenes eran impresionantes: un millón de jóvenes recogidos en respetuoso silencio mientras, con la calma y sobriedad de movimientos de su personalidad, León XIV les impartía la bendición con la Custodia. Ante el asombro de muchos, es lo que habían ido a buscar, desde las más lejanas procedencias, en la fiesta de Tor Vergata.