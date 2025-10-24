El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Reformar la Casa Blanca

Con la decoración dorada y la construcción de un salón de baile a costa de derribar el Ala Este, Trump ataca el valor simbólico del edificio presidencial

Alison Posey

Doctora en Filología Hispánica y profesora universitaria de literatura, cine y cultura española en EE UU

Jueves, 23 de octubre 2025

Comenta

Nadie describió mejor la polémica restauración de la Virgen de la Macarena que el artista y 'youtuber' andaluz Antonio García Villarán. En un vídeo publicado ... hace unas semanas, García Villarán declaró que la fallida intervención había «sido una de las mayores cagadas que he visto en el mundillo artístico». A diferencia de la Macarena, cuyo rechazo unánime por parte de sus devotos como Villarán fue seguido por dimisiones, disculpas e incluso una nueva revisión, el repudio de los estadounidenses hacia la renovación de la Casa Blanca por Donald Trump no ha llevado a nada más que una pataleta.

