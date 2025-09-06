El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Una flor cerca de la publicidad de Emporio Armani. REUTERS

Vida eterna, dinero eterno

En diagonal ·

No ha sido original Donnatella Versace al despedir a Armani: «El mundo perdió hoy a un gigante. Hizo historia y será recordado por siempre»

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:01

No ha sido original Donnatella Versace al despedir a Armani: «El mundo perdió hoy a un gigante. Hizo historia y será recordado por siempre». Su ... hermano tuvo más gracia cuando le dijo: «¿Sabes, Giorgio? Tú vistes a mujeres sofisticadas. Yo visto a las putas». Ya saben que un micrófono abierto captó a Putin y Xi Jinping hablando de inmortalidad. O de algo parecido: «Hay posibilidad de vivir hasta los 150 años». Hablaron sobre los transplantes de órganos como una forma de prolongar la vida. Se me estropea la lavadora, me compro otra. La vida eterna (o larga) solo es posible si tienes dinero eterno (o largo). De momento, teniéndolo, tampoco consigues el objetivo completo. Si no, Steve Jobs estaría vivo. Pero miren a Donnatella. Después de sol, operaciones dudosas, infiltraciones o lo que demonios la convirtiera en monstruo del lago, ha aparecido con 70 años convertida en otra persona. Con lo que se haya gastado tengo yo para un hígado nuevo.

