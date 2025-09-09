El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Leire Díez, ex militante socialista. EFE
Furgón de cola

Woodward y Leire

La fontanera del PSOE va al Senado a hablar de su libro, que llegará este mismo año a las mejores librerías

Pablo Martínez Zarracina

Pablo Martínez Zarracina

Martes, 9 de septiembre 2025, 00:00

La comparecencia de Leire Díez en la comisión del 'caso Koldo' en el Senado duró tres horas. No hubo en ellas un minuto que no ... fuese inenarrable. Bastaron dos respuestas de la fontanera del PSOE -«una cosa le voy a decir» fue su lema- para sospechar que Díez tal vez no sea, como parece, una aspirante chapucera a 'apparatchik', sino una sofisticada arma biológica diseñada por algún servicio secreto para sembrar a su alrededor la destrucción lógica, el caos sintáctico y la radiación errónea permanente. Cierto que los senadores ayudaron mucho a que la sesión fuese un diálogo de besugos. Uno en el que todos los perciformes parecían estar quedándose sin oxígeno a la vez. Qué intercambios. Las preguntas se pretendían afiladas y al instante eran balbuceantes.

