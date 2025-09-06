El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La primera dama estadounidense, Melania Trump, transmite la pregunta de un periodista al presidente Donald Trump durante una cena privada para líderes tecnológicos y empresariales en Washington. Reuters
Furgón de cola

Sílabas de guerra

Trump decide que las guerras mundiales no se ganan teniendo un Departamento de Defensa

Pablo Martínez Zarracina

Pablo Martínez Zarracina

Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:01

En su camino directo hacia el Nobel de la Paz, Donald Trump quiere fundar el Departamento de la Guerra. Bueno, en realidad no va a ... fundar nada. Solo se trata de cambiarle el nombre al Departamento de Defensa. Lleva llamándose así desde 1949, cuando Truman, entendiendo que tras Yalta tocaba apostar por la disuasión, unificó las ramas del Ejército y aprovechó para crear la CIA. Ahora Trump apuesta por la ostentación. De ardor guerrero. Por eso puso al frente del Departamento de Defensa a Pete Hegseth, un tipo que lleva tatuado en el brazo un rifle de asalto AR-15, un poco como Mahatma Gandhi. No parece casualidad que la recuperación del Departamento de Guerra se acelere tras el imponente desfile del miércoles en Pekín: Xi Jinping enseñándoles a Putin y a Kim Jong-un todos sus juguetes para dominar el mundo. Por pura fuerza gravitacional, algo tan enorme no puede no haber afectado al ego de Trump, que intentó en junio su propio desfile en Washington y quedó como un aficionado.

