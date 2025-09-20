El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Furgón de cola

Señales perdidas

El Gobierno achaca finalmente a un error de la Fiscalía el escándalo de las pulseras ineficientes

Pablo Martínez Zarracina

Sábado, 20 de septiembre 2025, 00:03

La memoria de la Fiscalía alertó sobre los sobreseimientos y absoluciones que estaba causando el mal funcionamiento de las pulseras GPS que protegen a algunas ... víctimas de violencia machista y la ministra de Igualdad, tras unas horas confusas, reaccionó ayer. Y, bueno, todo es un error. «Y ahora viene la asunción de responsabilidades», pensará usted. Pues no. Según la ministra Redondo, el error es de la Fiscalía, que hizo «una valoración sin datos». El argumento sorprende. Las memorias fiscales no suelen escatimar en datos y los problemas con estas pulseras no son nuevos. Especialmente, desde que en marzo de 2024 cambiaron las empresas adjudicatarias del servicio. Entonces leímos en estas páginas que en el País Vasco jueces, fiscales y policías estaban advirtiendo del mal funcionamiento de los aparatos y de los problemas que causaban en la protección de las víctimas.

