Furgón de cola

Permisos al horno

Cuerpo y Díaz chocan por la ampliación de los permisos por fallecimiento de un familiar

Pablo Martínez Zarracina

Pablo Martínez Zarracina

Viernes, 10 de octubre 2025, 00:03

De Yolanda Díaz yo echaré de menos el modo en que a muchas de sus frases les coloca un tráiler, un espóiler, prácticamente una inauguración. « ... Voy a darles un dato», dice la vicepresidenta y ministra de Trabajo. Y da un dato. «Voy a hacerles un anuncio». Y hace un anuncio. «Voy a decirles algo». Y dice algo. Ayer tocó anuncio. En uno de esos desayunos informativos. Quizá la cercanía de los cruasanes hizo que Díaz situase el anuncio saliendo «del horno de la producción legislativa del ministerio». Lo que salió fue la ampliación a diez días del permiso laboral por fallecimiento de un familiar y de la creación de un nuevo permiso para acompañar a un pariente en cuidados paliativos. Si la medida sonó nórdica y civilizada, progresista, deseable, bastó un segundo para recordar su probable destino: llegar como decreto ley al mismo Parlamento que hace un mes ya devolvió la reducción de la jornada laboral al obrador del ministerio.

