Fotografía de archivo del etarra Juan Carlos Iglesias Chouzas, «Gadafi», en el banquillo de la Audiencia Nacional. EFE
Furgón de cola

Memoria y redención

Alex Moreno quiere que 'Gadafi' le pida perdón en persona por el asesinato de su hermano Fabio

Pablo Martínez Zarracina

Martes, 7 de octubre 2025, 00:01

Las víctimas del terrorismo son los pilares éticos de la democracia. No se me ha ocurrido a mí, es una de esas fórmulas que se ... repiten. También es una de las pocas que a veces se someten a contradicción y rompen a brillar como un material noble. Sucede ahora que este periódico ha revelado los escritos aportados por Juan Carlos Iglesias Chouzas, 'Gadafi', para acceder al tercer grado penitenciario. En ellos, el preso histórico de ETA asegura sentir el dolor de sus víctimas. Entre todas, destaca una. «La muerte del niño Fabio me marcó profundamente». Ese niño es Fabio Moreno y todos recordamos su mirada. En noviembre de 1991 el comando Bizkaia de 'Gadafi' colocó un paquete bomba en el Peugeot 505 de su padre, un guardia civil de treinta años que tras la explosión salió del coche con solo uno de sus hijos vivo. Aquel niño era Alex Moreno y quiere que 'Gadafi' le pida perdón en persona. Sin «nadie de por medio» y sin que lo que hablen se haga público. Si entonces entiende que el arrepentimiento del asesino de su hermano gemelo es sincero, Alex Moreno está dispuesto a agradecerle sus palabras. No puede decirse mucho más después de eso.

