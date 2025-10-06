El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente La Bonoloto del domingo deja 44.000 euros en Bilbao
EFE
Invadir Noruega

Las conversaciones de paz entre Israel y Hamás comienzan la semana en que se falla el Nobel de la Paz

Pablo Martínez Zarracina

Pablo Martínez Zarracina

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:03

Parecía imposible, pero sucederá hoy en El Cairo: representantes del Gobierno de Netanyahu y de Hamás sentándose a negociar de un modo que sí puede ... tener consecuencias. Lo hacen respaldados por los países árabes y presionados por Estados Unidos. Presionados por las redes sociales: así se hace ahora la diplomacia de precisión. Donald Trump tuiteó ayer exigiendo a gritos la inmediatez del alto el fuego en Gaza y el intercambio de rehenes y prisioneros.

