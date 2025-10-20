Guante blanco

El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Louvre sufre un sofisticado robo de joyas imperiales y las autoridades remiten a Arsène Lupin

Pablo Martínez Zarracina

Pablo Martínez Zarracina

Lunes, 20 de octubre 2025, 00:05

Tres encapuchados accedieron ayer en un montacargas al primer piso de la Petite Galerie del Louvre. Tras abrir con radiales una ventana, entraron a la ... galería de Apolo, donde forzaron vitrinas y se hicieron con al menos nueve joyas «de incalculable valor». Después desandaron el camino y se dieron a la fuga en potentes 'scooters'. Tardaron siete minutos en hacerlo todo, cuando usted y yo al Louvre ya ni vamos porque la última vez tardamos una hora solo en entrar y concluimos que al final era no hacer cola lo que es más hermoso que la Victoria de Samotracia.

