Furia Nacional

En España los problemas con la institucionalidad generan vídeos con bailes regionales

Pablo Martínez Zarracina

Pablo Martínez Zarracina

Lunes, 13 de octubre 2025, 00:04

La celebración del 12 de octubre fue bien. Quiero decir que no hubo heridos. Salvo en Vitoria, donde chocaron violentamente dos nostalgias patológicas necesitadas de ... atención. Pero en Madrid los actos oficiales fueron según lo previsto en un país con graves carencias de institucionalidad en la edad adulta. Por eso los insultos al presidente del Gobierno son una tradición y que el presidente huya de los periodistas otra. Por eso el líder del tercer partido de país no sabe cuál es su lugar, el lehendakari se ausenta porque la asimetría es el metro de platino iridiado del nacionalismo y la presidenta de Madrid carga contra el Gobierno a pie de desfile mientras el líder de su partido proclama que la Fiesta Nacional no es «de unos contra otros».

