Ensayo en Bernedo

No habría padres yéndose a comisaría si en los folletos del udaleku se hubiese hablado claro

Pablo Martínez Zarracina

Jueves, 9 de octubre 2025, 00:00

El número de denuncias relacionadas con el polémico campamento de Bernedo no deja de aumentar. Son ya diecisiete y el consejero de Seguridad informó ayer ... de que hay familias buscando asesoramiento para saber lo que supondría para sus hijos el hecho de denunciar. Zupiria también adelantó que en algunas de las nuevas denuncias se describen hechos que podrían tipificarse como agresión sexual. Una denuncia por acoso sexual estaba al comienzo de este escándalo. No involucraba a los monitores sino a dos menores. Lo que la familia de la presunta víctima les reprochaba a los responsables del udaleku era falta de implicación ante lo ocurrido. El sábado vimos a los monitores de Bernedo haciendo una declaración en la que, además de denunciar persecuciones y linchamientos, condenaban cualquier posible «ataque» a menores, aunque negaban tener conocimiento de ninguno.

