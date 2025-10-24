El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Bonoloto del jueves: comprobar resultados del 23 de octubre
Furgón de cola

Didáctica del delito

La universidad vasca favorece que la ciencia criminológica omita la existencia de los policías

Pablo Martínez Zarracina

Pablo Martínez Zarracina

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:01

Comenta

La Criminología es la ciencia social que estudia las causas y circunstancias del delito, el modo de combatirlo y las características de delincuentes y víctimas. ... La Universidad del País Vasco es una institución de enseñanza superior que ofrece un grado en Criminología. También una en la que, para analizar cómo funciona lo del crimen en el mundo real, se impide, como es lógico, el testimonio de un grupo humano concreto e inadmisible: los policías.

