Categorías destructivas

EFE
Netanyahu anuncia el comienzo de la ocupación terrestre de Gaza frente a un tribunal

Pablo Martínez Zarracina

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 00:01

La ocupación terrestre de Gaza comenzó ayer con el ministro israelí de Defensa saliendo del Deuteronomio para anunciar por Twitter la llegada del fuego y ... el puño de hierro. Como si lo que hasta ahora ha reducido a escombros la franja de Gaza fuesen categorías inferiores de la destrucción. Netanyahu, en cambio, confirmó el comienzo de una operación militar que durará meses de un modo originalísimo: frente al tribunal que lo juzga desde hace una eternidad por tres casos de corrupción. Lo hizo pidiendo permiso para ausentarse una vez más. ¿La razón? Tiene una guerra en marcha y unos rehenes que rescatar. La escena es ridícula y trágica al mismo tiempo. Resume las urgencias de un líder necesitado de legitimidad y tiempo que coge aire en la excepcionalidad de la guerra.

