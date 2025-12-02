El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Bocadillo presunto

Un trozo de embutido contaminado podría ser el origen del brote de peste porcina africana en Collserola

Pablo Martínez Zarracina

Martes, 2 de diciembre 2025, 00:00

Como si llevásemos demasiado tiempo sin atender a un virus, el de la peste porcina africana ha aparecido en Cataluña y está causando problemas. Serios ... problemas. La clase de problemas que hace que la Unidad Militar de Emergencias se despliegue. Lo bueno es que el virus no afecta a los humanos. Con la excepción de los humanos que dependen económicamente de la industria porcina. A ellos, el virus del PPA la salud se la deja intacta, pero la economía se la puede destrozar. La enfermedad es muy contagiosa y necesita unos días para transformar una granja de cerdos en un cementerio. España es el tercer productor de cerdo del mundo y exporta anualmente productos por más de 8.000 millones. Con más de 5.000 granjas de porcino, Cataluña asume casi la mitad de esas exportaciones.

