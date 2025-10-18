Abogado en la sombra

El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

EP
Rodríguez Menéndez, pasó de las cloacas a la telebasura con enorme coherencia higiénica

Pablo Martínez Zarracina

Pablo Martínez Zarracina

Sábado, 18 de octubre 2025, 00:03

Comenta

La muerte de José Emilio Rodríguez Menéndez generó este viernes un pensamiento inmediato: «Deberían comprobarlo bien». Imagino que al difunto le honraría. La fuga, generalmente ... a un país latinoamericano, formó parte del repertorio procesal de un abogado que, como el Tulkinghorn de Dickens, fue durante décadas «la figura negra en el cuarto sombrío». Desde 'El Nani' a los GAL, desde Ibercorp a Roldán, desde el vídeo de Pedro J. a Alcàsser, Rodríguez Menéndez estuvo involucrado en todos los procesos mediáticos de un tiempo que a veces recordamos como preferible con demasiada facilidad.

