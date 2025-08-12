El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ciudadanía o mesnada

La proliferación de mesnaderos empuja a muchos a dar por perdida la democracia

Lorenzo Silva

Lorenzo Silva

Martes, 12 de agosto 2025, 00:35

Hay en las primeras páginas de 'El espíritu de la esperanza', del filósofo coreano Byung-Chul Han, un par de afirmaciones que no pueden resultar ... más pertinentes en estos tiempos de exaltación y sordera en que nos toca vivir: «La democracia sólo prospera en una atmósfera de reconciliación y diálogo. Quien absolutiza su opinión y no escucha a los demás ha dejado de ser un ciudadano». La polis tiene como fundamento el ágora; quien acude a ella con un adoquín en la mano, sin otro propósito que jalear a los suyos y apedrear a quien ose exponer algo contrario a su gusto, deja en efecto de formar parte de la ciudadanía para oficiar como energúmeno alistado en una oscura mesnada.

