Palabrotas

Hostia, hostiazo, cabrón, cabronada, cojones, cojonudo, gilipollez, putada, me cago (en diez, en la leche, en su sombra) y, naturalmente, joder. Estos son los tacos que escuché la pasada semana en diferentes retransmisiones deportivas de la radio española. Un balón golpeando la cepa del poste ... era un hostiazo, un gol en propia meta, una cabronada y el VAR, una gilipollez. El taco ha perdido su carácter negativo de palabra malsonante y la esencia de su uso. Ya no se emplea únicamente para remarcar lo inusitado o la irritación. Ahora se recurre a él para todo y con tanta profusión que está empobreciendo el lenguaje hasta límites caricaturescos.

A los erasmus alemanes les encantaba mi demostración de que, en España, solo con el taco joder, podías sobrevivir 24 horas. Sonaba el despertador y soltabas un joder de irritación. Llegabas otra vez tarde a clase y soltabas un joder de impotencia. Te cruzabas con una persona atractiva y expresabas tu admiración con un joder asombrado. Se te recalentaba el kalimocho y exclamabas joder con desesperación.… Y así hasta que te acurrucabas en la cama y tu joder, alargando la 'e', manifestaba placer y confort. El mundo te entendía, tú te expresabas y bastaba un taco: joder.

No hay que ser tan dogmático como cuando, a los 12 años, pronuncié lo que consideré mi primera palabrota, cachondeo, y me fui a confesar. Y hay tacos útiles como cuando mi hermano comunicó, también con 12 años, que no quería estudiar, mi padre soltó un 'cojones' nunca escuchado en casa y mi hermano es hoy psicólogo. Pero cuidado, normalizar tanto el uso del taco puede llevarnos a un paleolítico lingüístico en el que solo nos comuniquemos con emojis y joderes.