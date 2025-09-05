El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La iniciativa Gernika Palestina ha invadido este miércoles un tramo de la Gran Vía en la Vuelta ciclista en protesta por la participación del equipo Israel Premier Tech y en apoyo a Palestina. Miguel Toña

Lamentable fin de etapa

La airada protesta contra Israel empaña la imagen de Bilbao y distorsiona el amplio apoyo a la causa palestina, de la que Bildu no puede apropiarse

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:03

El abrupto final de etapa de la Vuelta en Bilbao, forzado por una multitudinaria protesta contra Israel y, por momentos, tan airada que hizo temer ... por la seguridad de los ciclistas, ha dejado tras de sí una lamentable imagen. Ha empañado la proyección de Euskadi y de la ciudad, que venía precedida de una acreditada capacidad para organizar grandes eventos con tirón internacional. Incluso, ha podido distorsionar la misma defensa de la causa palestina, ampliamente apoyada en Euskadi con numerosas y necesarias muestras de solidaridad hacia la población civil, masacrada injustamente en el asedio del ejército israelí en Gaza.

