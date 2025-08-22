El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Maros Sefcovic en una rueda de prensa sobre el acuerdo entre Estados Unidos y la UE.

Un acuerdo con flecos

El pacto con EE UU obliga a la UE a legislar con urgencia para que el arancel al automóvil quede en el 15%, el mismo que gravará al vino

Editorial

Editorial

Viernes, 22 de agosto 2025, 00:06

El entendimiento exhibido entre Ursula von der Leyen y Donald Trump el 27 de julio ha necesitado casi un mes para convertirse en el texto ... escrito que ayer presentó el comisario de Comercio, Maros Sefcovic. El pacto político sellado en el campo de golf escocés del presidente estadounidense se ha traducido por fin en un documento que, aunque no es legalmente vinculante, marca la hoja de ruta para la mayor relación comercial del mundo. Un camino que Bruselas entiende preceptivo si quiere protegerse, en lo posible, de los caprichos del republicano.

