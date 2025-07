Cuánto vale un poema

Comenta Compartir

Estos días, en los que se ha puesto sobre la mesa la conveniencia de deportar a inmigrantes, hay quien ha recordado que los necesitamos para, ... entre otras cosas, cubrir puestos de trabajo que los españoles no cubren y para contener el déficit demográfico. Al hilo de esas constataciones, ha habido también, y no le quito razón, quien ha lamentado esa visión utilitarista de un fenómeno complejo. Es cierto que el discurso se ha expuesto en esos términos de practicidad, pero creo que, por desgracia -y sin ánimo de equiparar unas circunstancias y otras- todos, no solo los inmigrantes, estamos dentro de esos fríos cálculos. Hemos escuchado muchas veces que hay que traer niños al mundo para que nos paguen las pensiones, o para que la escuela de tal pueblo no cierre; incluso los estudiantes con expedientes académicos sobresalientes tienen que aguantar reproches si se inclinan por alguna carrera de Letras, por ser poco útiles, según ciertas voces. Valemos aquello para lo que servimos.

Temas

Torre Pacheco