¿Quién fue Walter Rodney?

La Guayana es una región situada entre Venezuela y Brasil que, además de áreas de ambos países, engloba dos repúblicas: Guyana y Suriname (colonizadas por ... Inglaterra y Holanda, respectivamente), y un departamento francés: la Guayana Francesa; las tres juntas no llegan a los dos millones de personas. Son zonas tratadas como trasteros y han quedado aisladas del mundo hispánico que las rodea.

Georgetown no es solo una Universidad de Washington, sino una ciudad fundada a finales del siglo XVIII y es la capital de Guyana. Allí nació en 1942 el historiador marxista Walter Rodney, autor de un libro que produjo impacto, 'Cómo Europa subdesarrolló a África', que pretendía aumentar entre los caribeños la conciencia de su situación social y política. Al desafiar el orden arbitrario, Rodney fue declarado en 1968 'persona non grata' en Jamaica. De allí fue a Tanzania y dio clases en la universidad durante unos años. De vuelta a Guyana denunció el pseudosocialismo que imperaba allí con retórica hueca. Tenía 38 años cuando una bomba debajo de su coche le quitó la vida.

No es preciso compartir todas sus conclusiones para estar de acuerdo con él en cosas decisivas, como que considerar 'salvajes primitivos' a los africanos ha facilitado su opresión y explotación; generalizándose supuestos racistas de imposible base científica. O que las potencias coloniales fijaron un sistema depredador hasta la saciedad y se enseñorearon de todo. Asimismo, el tribalismo con sus disputas inmemoriales resulta una losa demasiado pesada con la que lidiar. Y hace medio siglo, Rodney reiteraba que las grandes regiones de África debían integrar sus mercados.