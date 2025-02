Comenta Compartir

La llegada de Trump ha revuelto el avispero de la sociedad capitalista. Ya en vigor algunos de los decretos que firmó, tan teatralmente, el día de su investidura y a pesar de la petición de piedad de la obispa, nada evitará que cumpla con sus ... promesas. De momento ningún funcionario federal tendrá derecho a teletrabajo y han quedado destituidos la mayoría de los que los supervisaban. Esto tengo que confesar que no me encoge el corazón tanto como las denuncias privadas que está habiendo de la existencia de inmigrantes en barrios. Cuando una comunidad empieza a mirarse el ombligo, lo que sigue no puede ser bueno.

Me escandaliza la opinión que descalifica y menosprecia a Trump. Hay que tomarse en serio su hoja de ruta, más aún cuando quiere contar al mundo que está en posesión de la verdad. Recuerdo cuando empezaron los rumores de la existencia de una gripe peligrosa en Wuhan, pocos se atrevieron a vaticinar lo que vendría, y los que lo hicieron fueron víctimas de juicios severos. Yo creo en el contagio, y en que hay que tomar precauciones. El hombre más rico de Francia, empresario del lujo y presidente de LVMH, al volver de la investidura de Trump, ofreció unas declaraciones de advertencia a su amigo Macron: las empresas que residen en países con una presión fiscal elevada pueden deslocalizarse. De momento, España está a la cola de los interlocutores con los que Trump entablará conversaciones; tenemos nueve países por delante entre los que se encuentra, en los primeros puestos, Marruecos. Aunque el Gobierno no informe de los asuntos exteriores, la tenacidad del presidente americano nos dará pistas.

