Nexperia amenaza con una nueva crisis de semiconductores para el automóvil

El fabricante de semiconductores Nexperia ha acusado a su antiguo consejero delegado, Zhang Xuezheng, de difundir «falsedades» sobre la situación de la empresa en China, en un nuevo capítulo de la crisis desatada tras la decisión del Gobierno de los Países Bajos para asumir el control de la compañía.

En un comunicado difundido este lunes, Nexperia denunció que Zhang ha llevado a cabo «acciones no autorizadas» desde que fue suspendido por orden judicial en los Países Bajos. «Las afirmaciones de que Nexperia no ha estado pagando los salarios de sus empleados son incorrectas y engañosas», añadió la compañía, que calificó de «falsas» las informaciones publicadas por su antigua dirección en China.

El conflicto se agrava después de que el Gobierno neerlandés interviniera el mes pasado Nexperia, una medida sin precedentes que pone de manifiesto la creciente tensión comercial entre Europa y China en torno al sector de los semiconductores.

Nexperia, con sede en Nijmegen (Países Bajos), fue adquirida en 2019 por la china Wingtech Technology, con base en Jiaxing. Su fundador, Zhang Xuezheng, asumió el cargo de director ejecutivo en 2020. Sin embargo, en junio de este año, Estados Unidos advirtió que Nexperia debía reemplazar a Zhang para poder optar a una exención de la lista de empresas sancionadas, tras la inclusión de Wingtech en la lista negra del Departamento de Comercio estadounidense en 2024.

Holanda interviene Nexperia

La presión estadounidense motivó la intervención del Ejecutivo neerlandés, que justificó su decisión en la necesidad de preservar la autonomía tecnológica europea. Según el ministro de Economía, Vincent Karremans, si el Gobierno no hubiera actuado, «Europa habría sido 100% dependiente del extranjero en este tipo de chips, en conocimiento, experiencia y capacidad».

La destitución de Zhang ha fracturado a la empresa y provocado una fuerte reacción desde China. La filial china de Nexperia publicó el domingo un mensaje en su cuenta oficial de WeChat afirmando que los empleados locales tienen derecho a ignorar las instrucciones provenientes de la sede neerlandesa. «La unidad doméstica es una empresa china con operaciones arraigadas en China», señalaba el comunicado.

La respuesta de Pekín no se hizo esperar. El Ministerio de Comercio chino ha bloqueado la exportación de productos de Nexperia desde el país y ha instado a los Países Bajos a «corregir su error».

Karremans confirmó en una entrevista en el programa neerlandés Buitenhof que mantendrá conversaciones con su homólogo chino y con la Comisión Europea para buscar una salida diplomática a la crisis.

«El 10 de octubre, los fabricantes de automóviles y proveedores recibieron un aviso de Nexperia que describía una secuencia de eventos que dieron como resultado que la compañía ya no pudiera garantizar completamente el suministro de sus chips a la cadena de suministro automotriz.

Desde la asociación de fabricantes de automóviles alemana, VDA, señalan que esta situación podría dar lugar a importantes reducciones de producción –incluso a paradas– en un futuro próximo si la interrupción en el suministro no se puede resolver a corto plazo.

Esto ha hecho resurgir ecos de la crisis de semiconductores anterior, que se desencadenó en 2020 con la pandemia de Covid-19, y se acentuó durante el año siguiente, dejando patente la interdependencia global de unas empresas que dependían de un único componente crítico, controlado por Taiwán.

Entonces, los fabricantes vieron aliviados sus problemas de sobrecapacidad e inventarios, permitiéndoles enfocarse en modelos más lucrativos y haciendo que registrasen beneficios récord. En cambio, la producción global de vehículos se redujo un 9% y aún no se han recuperado los niveles previos a 2020.