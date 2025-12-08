El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Muere un vizcaíno de 38 años y varios familiares resultan heridos en un accidente de tráfico en Huesca
Petit no pudo superar al exjabato Barcia. Carlos Pérez/Factoría 9
Las Palmas 0 -0 Mirandés

El botín en Canarias pudo ser mayor para el Mirandés

El conjunto rojillo sumó un punto ante un candidato al ascenso, pero tras jugar contra diez más de 50 minutos se quedó incluso corto

Ángel Garraza

Lunes, 8 de diciembre 2025, 21:13

Comenta

Un punto ante un recién descendido de Primera División y, por lo tanto, un firme candidato a regresar a la élite era considerado un buen ... premio antes de empezar el duelo en Gran Canaria ante Las Palmas. Nadie que apueste por los colores rojo y negro del Mirandés lo habría desechado en una hipotética quiniela previa. Pero después de comprobar cómo transcurrió el encuentro y, sobre todo, de la situación en la que está el equipo, en puesto de descenso, da la sensación de que el cuadro jabato desperdició una buena ocasión para haber ganado en un feudo importante, relevante, lo que habría supuesto una tremenda inyección de moral y autoestima, además de que podría haber servido para encadenar dos triunfos.

