«Hay que ser ambiciosos y nos ha faltado calidad en el último tercio»

Ángel Garraza Lunes, 8 de diciembre 2025, 21:44 Comenta Compartir

Según como se mire la botella. Medio llena o medio vacía. Si se tira de positivismo, la igualada ante un equipo como Las Palmas, y tal y como está el Mirandés, hay que considerarlo un buen premio. Pero claro, dada su situación en la tabla y cómo se le puso de cara el encuentro, puede resultar, asimismo, insuficiente.

«Según cómo se mire, si la botella medio llena y medio vacía. Si antes de venir nos dicen que íbamos a empatar a cero ante toda una Unión Deportiva Las Palmas, yo creo que lo hubiéramos firmado muchos, pero hay que ser ambiciosos y saber también que nos ha faltado calidad en el último tercio y concretar algo más. Me voy satisfecho por el juego, la entrega y la predisposición que hemos tenido», manifestó en la sala de prensa de Gran Canaria Jesús Galván.

Acerca del pobrísimo margen de maniobra en ataque que exhibió el Mirandés en la segunda mitad tras jugar con un hombre más, indicó que «hemos estado mejor en el último tercio de la primera parte, cuando ellos se han quedado con diez. Ahí sí creo que hemos generado más situaciones, pero luego en la segunda ellos se han reajustado y metido más en bloque bajo. Nos ha costado generar y nos han faltado más centros, más remates y ocupar mejor la zona de remate».

«Me voy satisfecho con el punto, dejamos la portería a cero y Las Palmas no ha generado nada»

Admitió, en este sentido, que «ellos han estado muy cómodos en el centro de la defensa y los propios mediocentros, pero me voy satisfecho porque seguimos sumando. Hemos dejado la portería a cero y ese es el camino».

Al conjunto mirandesista le faltó, a partir de entonces, fluidez en el juego y así lo reconoció. «Nos ha faltado más ritmo y que las circulaciones fuesen más rápidas. Hacer correr más al Las Palmas, llevar el balón de lado a lado con más claridad, con menos toques y más pases. Al final tú desgastas al rival en circulaciones rápidas donde poder meter el pase dentro o te genera situaciones por fuera que es lo que buscábamos. Lo conseguimos por momentos con Salim (El Jebari) y Pablo Pérez. Nos ha costado más por la derecha con Iker Varela y Tamarit».

Galván destacó la interpretación que del juego hizo Carlos Fernández y que provocó al expulsión de Horkas. «Lo hace muy bien porque sabemos que el portero en esas situaciones juega muy adelantado, pero no me fijé si la pelota le había dado en la mano dentro o fuera del área».

La acción polémica

La jugada polémica del choque, justo después de la expulsión, fue la mano de Barcia, que el árbitro Ais Reig, señaló en un primer momento pero avisado desde el VAR rectificó y suprimió su primera decisión. ¿Cómo lo vio? «Los árbitros intentan hacer su trabajo y algunas veces te favorecen y otras te perjudican, pero creo que lo intentan hacer bien siempre. Al cuarto árbitro lo único que le he preguntado si iba a venir a revisarlo al señalar penalti de primeras. Luego lo llamaron y decidieron no pitarlo. El VAR es una herramienta a la que si le damos utilidad es beneficiosa para muchas cosas».

El punto, no obstante, es considerado positivo por el cuerpo técnico. «El punto es bueno. Venir aquí en las circunstancias en las que veníamos, me voy satisfecho con el punto, portería a cero, no han generado nada incluso ellos con once. No hubo intervenciones de Igor (Nikic)».

