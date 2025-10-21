VEFCA trabaja en levantar sus nuevas instalaciones en Miranda

Crecer como empresa requiere también en muchos casos ampliar instalaciones. Ese es el caso de VEFCA, compañía dedicada desde hace más de tres décadas a ... la fabricación, mantenimiento y reparación de vehículos industriales y ferroviarios, que trabaja ya en acondicionar los 16.300 metros cuadrados de suelo industrial adquiridos hace meses en Ircio, concretamente en la confluencia de la calle Bolivia con la Avenida México, cerca de la sede de Aciturri Aeroengines.

Suelo sobre el que la firma ahora instalada en el polígono de Bayas proyecta construir (en una primera fase, porque tiene terreno para más) una nave de casi 5.000 metros cuadrados útiles y unas oficinas que en dos niveles suman algo más de 400 metros. Unas instalaciones en las que la inversión prevista ronda los 2,3 millones (IVA incluido).

«Su desempeño le ha llevado a necesitar crecer y, lo más importante, es que se permite que una empresa que necesita ampliar pueda hacerlo en Miranda y no en otra ciudad», destacó la alcaldesa, Aitana Hernando.