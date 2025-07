Toni Caballero Miranda de Ebro Jueves, 31 de julio 2025, 22:58 Comenta Compartir

Ocho largos años han pasado desde que lanzase 'Casino Chips' y cinco, desde 'Body Bags, junto a Dj Swet, su último trabajo en solitario, si bien es cierto que los últimos meses se han erigido harto fértiles con el lanzamiento multitud de singles y colaboraciones musicales. El mirandés Iker Cantabrana, artísticamente conocido como N-Wise Allah, lleva lustros ostentando el título de 'rey del rap undergound' en castellano por aclamación popular dentro de la escena urbana, pero continúa siendo una suerte de 'extraño en su propia ciudad', como reza el estribillo de su socio de equipo en MDE Click, Ihon. Ahora, el talentoso MC vuelve al ejercicio en septiembre con otro álbum bajo el brazo que, a buen seguro, traerá barras y aromas clásicos del New York de los 90, el de Wu-Tang y Nas, pero siempre a lomos de las crónicas más crudas, esas que se inspiran en las calles de Miranda.

–Lo primero de todo, ¿cómo está a nivel personal y artístico en este punto de su vida?

–Estoy en un punto muy estable de mi vida. Estoy tranquilo y tengo las ideas bastante claras tanto a nivel personal como profesional. Estoy motivado y enfocado en lo que viene. El año pasado no sabía muy bien por dónde tirar con el disco, quería sacarlo pero no tenía claro ni el concepto ni el sonido. Una vez encontré eso, también fueron saliendo varios conciertos para hacer de forma orgánica. Estuvimos dos meses al otro lado del charco. Eso me inspiró, me refrescó la cabeza. El disco ya está listo, sólo falta la mezcla y el master, con lo que todo sigue su curso.

–Viene de meses bastante productivos...

–Mirándolo con perspectiva, sí. Han ido saliendo cosas que tenía grabadas con otra gente y otras que hemos ido haciendo con artistas a los que sigo y que he podido conocer, casi siempre en persona. Han salido bastantes cosas, más teniendo en cuenta que es el año del disco.

–Han pasado años desde sus últimos trabajos.

–Así es, ya tocaba. El último lo sacamos antes de la pandemia. El nuevo disco se titula 'Teléfono Kosher', está enteramente producido por Sabio Beats, y va a salir a principios de septiembre. No puedo decir el número de temas porque son alrededor de veinte y aún no hemos decidido si van todos dentro o quitamos alguno en el último minuto. Las colabos me las guardo de sorpresa.

–¿De dónde sale el título?

–Es el mítico teléfono ladrillo que usan los ultraortodoxos judíos. Que no tiene ni internet ni conexión, que sólo permite llamadas. y SMS. Eran prácticamente irrompibles y el concepto es ese, que el disco es duro, impenetrable, irrompible y no da lugar a distracciones. Luego hay más detalles que se desvelarán con el disco, como la portada, que es minimalista y tiene mensajes encriptados.

–Ha construido una gran carrera a base de paciencia, conocimiento y escritura, ¿ha tocado techo o cree que lo mejor está por llegar?

–Yo pienso así, que las mejores cosas están por llegar. No saco proyectos si no pienso que es mejor que el anterior, luego cada uno evaluará como quiera dependiendo de gustos, del momento o lo que sea. Yo hago música porque tengo claro que puedo seguir creciendo y tengo cosas que aportar, tengo cosas que decir todavía. El día que no piense así, dejaré de hacer música o al menos de compartirla, y la haré sólo para mi.

–Acaban de anunciarse los conciertos de fiestas y siguen sin estar en el cartel...

–No me he llevado ninguna sorpresa con el Ayuntamiento. Nadie nos ha contactado por el momento, ni para fiestas de Miranda ni para ninguna otra cosa de las que se montan. Es lo que hay, no nos va la vida en ello y yo ya dije lo que tenía que decir al respecto. Las cosas siguen igual y no me sorprende para nada.

–Hemos hablado del disco, entiendo que también vendrá con una gira debajo del brazo.

–Los bolos que hicimos en los últimos meses los organizó Sudor, una agencia de Barcelona que se encarga del management y el booking.Quedamos contentos y se van a encargar también de la próxima gira por España, que arrancará en diciembre y hay bastantes fechas cerradas. Después, tocará volver al otro lado del charco. Hay muchas ganas de representar el disco en directo.

–¿Y en Miranda?

–No sé cuándo, pero el año que viene haremos algo seguro aquí en tierra santa. No sé si en alguno de los festivales o por nuestra cuenta, pero algo cae seguro.

–Nunca le preguntan por sus inicios...

–La primera vez que escuche rap sin saber muy bien lo que era sería por el año 1992. Había cosas que llegaban por la tele, contadas, porque no había ni tele por cable ni internet en las casas.En el 94 empecé a meterme mas a fondo, vino Quique, un chico colombiano que había vivido en ciudades más grandes trajo cintas de grupos americanos. Nos enseñó ta toda mi generación lo que era rap, grafiti, break dance y todo. En Miranda no había nada. No había raperos antes de mi generación. Y con el micrófono, igual, fue ir probando poco a poco para encontrar un estilo propio. Lo primero que llegó en castellano fueron las maquetas de Bufank y Kase-O.

–En 'el Mensaje' habla un poco de todo esto, de los inicios y el camino recorrido junto a su ciudad...

–Ciclo, de Ruanda Records, tenía un remix mío de otro tema y quería sacar algo más grande juntos, con vinilo y demás. Me pasó los beats, vi el del mensaje y me llevó a eso, a la vista atrás, es emotivo. Lo escribí muy rápido, era simplemente mirar al pasado y ver los recuerdos que tenía del rap vinculados a Miranda. Luego hicimos el vídeo con 2AM, quedó algo muy bonito que quizá la gente de fuera de la ciudad no entiende, pero creo que era necesario hacer algo para nosotros y para la gente de aquí. Me ha parado gente de todo tipo por la calle, desde abuelas a conocidos a personas random para felicitarme por el tema. Estoy muy agradecido y creo que ha quedado bien, estamos contentos con el resultado.