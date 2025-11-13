Sanguijuelas del Guadiana y Carlos Ares se alistan en el Ebrovisión 2026 en Miranda Getdown Services, Triángulo de Amor Bizarro, Mujeres y Repion también se unen a la primera tanda de confirmaciones

Toni Caballero Miranda de Ebro Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:03 Comenta Compartir

Ebrovisión 2026 echó a andar hace meses y hoy ha dado a conocer sus primeras confirmaciones musicales. El cartel del certamen mirandés contará en su cartel con los nombres de Sanguijuelas del Guadiana, Carlos Ares, Getdown Services, Triángulo de Amor Bizarro, Repion, Mujeres, San Tosielo, Hoonie y Los Chivatos. Nueve grupazos que deleitarán a los ebrovisivos entre el 3 y el 6 de septiembre en Miranda.

Dos meses después de que el certamen cerrase su 25 aniversario con una afluencia de más de 23.000 personas, y ya tiene entre manos los detalles de su próxima edición. «Es tan solo un pequeño aperitivo de lo que podremos disfrutar un año más, y ya van 26», recalcan, en una de las citas más queridas y longevas del calendario festivalero nacional.

La Asociación de Amigos de Rafael Izquierdo ha decidido contar de nuevo con Sanguijuelas del Guadiana, el grupo de la Siberia Extremeña, en esta ocasión para su festival de cabecera. El trío de Casas de Don Pedro ya sabe lo que es actuar en Miranda, lo hicieron en el Miranda Urban Festival, en el pasado mes de marzo, y desde entonces han protagonizado un meteórico ascenso que les ha llevado a encabezar festivales por todo el territorio y sorprender en los programas más televisados. Son el grupo revelación de 2025, sin duda.

Por otro lado, el Ebro también apuesta por Carlos Ares, el músico, cantautor y productor coruñés, conocido por su evolución desde el trabajo como productor para otros artistas hasta su carrera como solista. En otro orden de anuncios, también repetirá en la ciudad Repion, la banda de las hermanas Iñesta, con su rock alternativo y grunge-pop originario de Cantabria.

No faltará el sonido británico con Getdown Services, el dúo musical formado por Josh Law y Ben Sadler, amigos de la infancia de Minehead, Somerset, que ahora residen en Bristol. Crean música que fusiona post-punk, funk y crítica social con humor seco, y lanzaron su álbum debut, Crisps, en noviembre de 2023.

La diversión contiuará con los archiconocidos Mujeres, San Tosielo, Hoonie y Los Chivatos. Nueve confirmaciones como nueve soles para un Ebrovisión 2026 que comienza a coger forma. Y es que su cuidada programación, su cercanía con el público, su exclusiva experiencia gastronómica —a cargo de chefs Estrella Michelin y Sol Repsol—, la apuesta por el producto y el comercio local y sus escenarios únicos en el magnífico entorno del Río Ebro le han convertido en un evento tan especial como único.

La organización recuerda que los abonos para el festival están disponibles en la web, a 65 euros, hasta este lunes, 17 de noviembre, a las 23.59 horas.

Temas

Miranda de Ebro