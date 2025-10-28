Saint-Gobain aprueba un ERTE para los 65 empleados de Miranda por la falta de pedidos

La dirección de la multinacional francesa Saint-Gobain ha llegado a un acuerdo con el comité de empresa de la fábrica de Miranda, sita en ... la calle Bardauri del Polígono Industrial de Bayas, para la puesta en marcha de un Expediente de Regulación Temporal del Empleo (ERTE) ante la sustancial carencia de producción por falta de pedidos.

La reducción laboral entró en vigor el pasado jueves, 23 de octubre, y se prolongará hasta el próximo lunes 8 de diciembre. «Se divide en dos periodos distintos, uno de 19 días que se prolongará hasta el 10 de noviembre; y un segundo plazo que será de 18 días e irá del 21 de noviembre hasta el 8 de diciembre, ambos días incluidos», detallan los trabajadores de la planta.

En cuanto al número de profesionales afectados por la suspensión temporal del contrato de trabajo, el expediente se aplica totalmente a los 54 empleados del área de producción y, en un 25% del tiempo, a los 11 trabajadores que se encargan de sacar adelante la labor de oficinas.

«Es evidente que continuar con la gestión de la empresa y tiene que haber gente en oficinas para cerrar el mes y seguir encargándote de los pedidos que puedan llegar y diversas tramitaciones, por eso a ellos no podía afectarles el expediente en su totalidad. Aunque la fábrica no produzca, hay trabajos que tienen que seguir haciéndose», aclaran desde el comité de empresa de la factoría de nuestra ciudad.

Y es que, detrás de la medida propuesta por la firma especializada en el diseño, fabricación y distribución de materiales y soluciones para la construcción, la industria y la automoción, así como del posterior acuerdo alcanzado con la plantilla; se encuentra una motivación tan ingente como preocupante.

«El ERTE afecta, principalmente, a la parte de producción de la fábrica. La empresa argumentó una bajada de pedidos muy importante, el descenso comenzó a producirse a partir de julio y la situación ha ido agravándose mucho. Llega a todos los niveles, Saint-Gobain es una multinacional con otras ocho factorías en Europa y en todas ellas ha bajado», subrayan a la vez que aseguran desconocer si en las otras plantas de la compañía también se están implantando reducciones o no.

Sea como fuere, el expediente ya lleva activo varias jornadas después de que las recientes negociaciones fructificasen gracias a la comprensión y la buena voluntad de todas las partes. «Hemos mantenido tres reuniones con la empresa, después la propuesta del ERTE pasó por la asamblea y el pacto salió adelante tras ser votada. Además, tenemos firmados unos complementos económicos; uno en salario y otros del 100% en horas extras y en vacaciones», añaden los trabajadores.

Incertidumbre

Pese a que la situación dista de ser positiva, la mayor preocupación de la plantilla se fija en el horizonte cercano, en qué va a suceder más allá del 8 de diciembre y con la entrada el ejercicio de 2026. «Esperemos que este ERTE sea la medida más suave que se pueda tomar en la fábrica y que, en enero, se retome la actividad con más fuerza», reiteran.

Por el momento, la factoría afronta una reducción laboral que se extenderá durante dos tramos divididos que, en total, sumarán algo más de un mes. Pero, con respecto al medio plazo, la incertidumbre también es máxima. «No sabemos hasta qué punto puede llegar esta situación, si los clientes a los que surtimos han pedido mucho producto y, por ende, tienen mucho stock. Esto es lo que hay ahora mismo», argumentan los portavoces de la plantilla.

En esta misma línea, también ponen sobre la mesa, como factor en contra, la recesión económica que está sufriendo Alemania, país sede de varios de los clientes de Saint-Gobain.«Nos afecta porque servimos mucho al mercado alemán», cierran.

En conclusión, el expediente ya está en marcha en la fábrica de Bayas y el escenario a futuro pinta demasiado difuso. «Ni la propia empresa sabe cómo puede evolucionar, se pensaba que iba a ser algo puntual en verano, ha ido a más la bajada y ahora habrá que ir evaluando todo semanalmente», zanjan.