Policía Nacional advierte de nuevos casos de estafa a través de Whatsapp

Agentes de la Comisaría Provincial de Burgos investigan varias denuncias presentadas durante las últimas semanas bajo un denominador común, el 'robo' de la aplicación WhatsApp ... que permite a los ciberdelincuentes estafar a diferentes víctimas distintas cantidades de dinero.

El importe del perjuicio patrimonial sufrido en las denuncias que se investigan varía entre 200 y 500 euros. Los delincuentes operan de la siguiente manera: el usuario recibe un mensaje en el que un «contacto suyo» (en realidad los propios estafadores) le pide que le reenvíe un código que recibirán por SMS.

Una vez que el usuario facilita dicho código, le desaparece la aplicación WhatsApp, y le es imposible volver a acceder, puesto que los delincuentes ya se han apoderado de la cuenta, controlándola.

Utilizando el perfil de su víctima, proceden con diferentes excusas a solicitar cantidades de dinero a sus contactos, normalmente a través de bizum, o bien que les envíen nuevamente el código de WhatsApp, sustrayendo nuevas cuentas. De esta manera, los estafadores amplían el número de víctimas.

La prevención es la herramienta más eficaz, por lo que desde el cuerpo policial se aconseja, en primer lugar, «no compartir nunca con nadie tu código de WhatsApp, que recibes por SMS».Asimismo, también es recomendable «activar la verificación en dos pasos para que no puedan acceder al sistema al serles requerida una segunda clave.