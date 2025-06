No ha pasado ni un mes desde que el cardenal Robert Francis Prevost fuese entronizado, en la basílica de San Pedro del Vaticano, como el ... papa número 267 de la Iglesia Católica, León XIV. En este contexto, el primer libro sobre su figura: 'Dios nos quiere' (editorial LibrosLibres), está escrito por un mirandés, Jesús Colina, corresponsal en el Vaticano de medios internacionales desde 1991.

–Lo primero de todo, entre sus múltiples y diversas labores ¿cómo se presentaría?

–Desde hace 34 años ejerzo de corresponsal desde el Vaticano. Es algo apasionante. Un estado, el más pequeño del mundo, con un ejército de 134 soldados suizos armados de alabardas y con un traje inspirado en Miguel Ángel. Aquí, en Roma, he sido testigo de momentos históricos, como la visita de Mijaíl Gorbachov a Juan Pablo II tras la caída del Muro de Berlín. En el funeral de Juan Pablo II, pude ver juntos a George Bush y al presidente de Irán, Mohammad Jatamí. Me ha encantado también cubrir encuentros con el papa de artistas, como Bono de U2, de actores, como Russell Crowe, o de los líderes digitales, como Mark Zuckerberg. Pero en todo este vaivén siempre recuerdo que mi origen está en Miranda.

–¿Cuáles son sus primeros recuerdos de la ciudad?

–Tengo la suerte de que mi madre, mis dos hermanas, mis sobrinos… siguen viviendo en Miranda. Salí como adolescente para estudiar en un internado y luego he vivido en varios países. Pero todos los años necesito volver al menos unos días a Miranda. Necesito volver a mis raíces, a las personas que quiero y que me quieren. Aquí me llaman 'Chuchi', el nombre con el que más me reconozco, el de la infancia. Necesitamos saber de dónde venimos, quiénes somos. Es una necesidad vital para recargar las pilas emocionales. Estudié en los Sagrados Corazones, como mi padre. No sólo mantengo un gratísimo recuerdo por la calidad de la enseñanza que recibí, sino también por lo buenos que éramos jugando al fútbol. Jugaba en el Ballesta. Fuimos campeones de la provincia de Burgos. ¡Vaya recuerdos!.

–Ha formado parte de incontables proyectos.

–Pude cumplir el sueño de venir a trabajar en Roma al colaborar como corresponsal para el suplemento de ABC, 'Alfa y Omega'. En la vida profesional, tengo dos pasiones: los medios de información digitales y el cristianismo. Fundé la primera agencia de noticias católica mundial, fui director editorial de la Red Informática de la Iglesia en América Latina y, en 2012, lancé la red de información católica global Aleteia. Llegó a ser el sitio católico más visitado. Hace dos años tuve un parón por una operación de aorta.Esto me ha obligado a dejar la dirección de medios, pero me ha permitido emprender proyectos como el desafío de publicar el primer libro sobre el nuevo papa.

–Lo más sorprendente de trabajar en el Vaticano es...

–Lo más apasionante del periodismo es poder encontrar a personas capaces de cambiar el mundo. Son siempre interesantes las ruedas de prensa con los papas. He podido entrevistar, además, a gente que ha dejado una huella imborrable con su vida o con su obra. Pienso en Ennio Morricone o en Steven Spielberg, entre otros.

–¿Y lo más complicado?

–Lo más complicado es ganarse la confianza de las fuentes, de los responsables de los ministerios de la Santa Sede, en su gran mayoría cardenales, obispos o sacerdotes. Es algo que se logra con mucho trabajo y paciencia, con años. Pocas veces se logra.

–¿Que destacaría de los anteriores pontífices?

–Juan Pablo era un genio de la comunicación con los gestos. Sabía que era más importante dar un abrazo a un pobre que escribir una encíclica de doscientas páginas. De Benedicto XVI, lo que más recuerdo es que en las ruedas de prensa respondía a todo, siempre. Y Francisco fue una sorpresa total. Antes de ser papa, no le gustaba dar entrevistas ni ruedas de prensa. Luego se transformó. Ha sido el papa que más entrevistas ha dado y también comunicaba con gestos.

–Ahora sí, ¿cómo arrancó el libro sobre León XIV?

–Hace un año comencé a hacer un análisis inédito, basado en datos estadísticos ofrecidos por el Vaticano, sobre la evolución de la Iglesia en los últimos 25 años para comprender cuáles serían los grandes desafíos que debería afrontar el nuevo papa. Pero me faltaban los capítulos dedicados a la biografía y al pensamiento de León XIV. El 30 de enero de 2023, había escrito un artículo en el que aseguraba que el obispo Robert Prevost, que llegaba al Vaticano tras ser obispo misionero en Perú, era papable. En el momento en que fue elegido, dediqué cuatro días a terminar de investigar y recoger su biografía y su pensamiento: los diez temas que más le interesan. Es un primer acercamiento a su persona.

–¿Qué destacaría?

–Tiene cuatro carreras (Matemáticas, Filosofía, Teología, y Derecho Canónico) y un doctorado (en Derecho Canónico), habla seis idiomas (algo que en un estadounidense es totalmente fuera de lo común), y sin embargo quiso dedicar su vida a ser misionero en Perú. Es un hombre muy normal, de 69 años. Le encanta el tenis. Antes de ser elegido papa, estaba inscrito en un gimnasio cerca del Vaticano, donde hacía ejercicio dos o tres veces a la semana. Su entrenador se quedó de piedra cuando le vio aparecer en el balcón de la Basílica de San Pedro del Vaticano: comprendió que el señor que se entrenaba con él con un chándal de Decathlon era un cardenal y que acababa de ser elegido papa.

–¿Será buen líder?

–Creo que los cardenales han escogido al hombre que hoy necesitaba la Iglesia. El mayor desafío que hoy tiene la Iglesia es la unidad. Robert Prevost creo que es capaz de comprender y escuchar a las diferentes sensibilidades y de tender puentes de diálogo y comprensión. Quienes le conocen me dicen que gobierna escuchando, con mucho respeto de toda persona, pero con firmeza.

–¿Piensa volver a Miranda?

–Buena pregunta. Siempre digo que me gustaría, pero para volver necesito historias que contar. Hace poco estuve en el Campo de Concentración y creo que hay algo que contar ahí.