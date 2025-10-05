«Miranda es una ciudad que se ha hecho con gente de fuera»

La realidad a la que se enfrentan los migrantes la conocen muy bien en la Pastoral de Migraciones, que se encargó ayer de organizar el ... Encuentro de Naciones. Aun cuando el colectivo organizador está relacionado con la Iglesia, lo que llevó a que la cita se cerrara con una misa, no todos los participantes acudieron a ella.

En el Antonio Machado unos y otros explicaron algunas curiosidades y especificidades de sus países de origen, lugares que, lógicamente todos siguen añorando aunque desde Pastoral de Migraciones se apunte que «en Miranda, en líneas generales se adaptan bien, y lo hacen porque la historia de nuestra ciudad nos dice que se ha hecho con gente de fuera, que acoge a los que llega. Hace más de cuarenta años se hizo con quienes llegaban desde Portugal, que hoy son un colectivo asimilado, y en la actualidad con personas de infinidad de nacionalidades», argumenta Roberto Alonso.

Eso no quita para que ellos sigan trabajando para conseguir que los problemas a los que deben enfrentarse, «en la actualidad principalmente al de la vivienda y a la tardanza en la obtención de los papeles para regularizar su situación», vayan desapareciendo.

Para poner de manifiesto que sigue habiendo injusticias y que lo que se pide fundamentalmente es que todo el mundo reciba un trato digno en el Encuentro se hizo un círculo de silencio y se leyó un manifiesto que se presentó bajo el título, 'Migrantes, misioneros de esperanza'.

Hubo un recuerdo para todos los que tienen que abandonar su tierra natal y, dadas las actuales circunstancias el más especial fue para quienes están sufriendo el genocidio en Palestina.

El deseo final fue el de conseguir que los migrantes sean acogidos de modo que «puedan expresar sus talentos y participar plenamente en la vida comunitaria».