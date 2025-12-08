El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Ebro en Miranda. Avelino Gómez

Miranda acogerá en primavera una exposición por el centenario de la CHE

La muestra organizada por la Confederación Hidrográfica del Ebro se montará en la Casa de Cultura y se podrá visitar a partir del 11 de marzo

Cristina Ortiz

Lunes, 8 de diciembre 2025, 14:09

Comenta

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha incluido a Miranda en los actos de celebración del centenario del organismo de la cuenca. La ciudad acogerá ... entre el 12 de marzo y el 11 de abril una exposición sobre el Ebro y la confederación que se montará en la Casa de Cultura.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La actitud chulesca de un joven al ser rescatado tras pasar la noche en un agujero de nieve con las zapatillas congeladas
  2. 2 Las visitas a un pueblo cántabro por las luces de Navidad provoca momentos de colapso en las carreteras
  3. 3 El mensaje del Athletic que indigna a la afición del Atlético de Madrid
  4. 4

    Más restricciones para los coches en Bilbao: los más viejos ya no podrán entrar
  5. 5

    Una decena de viejos pabellones industriales de Bilbao se convertirán en viviendas
  6. 6

    Herido un seguidor del Atlético tras ser agredido por radicales del Athletic
  7. 7

    La víctima de un ataque con cuchillo en Getxo apuñala días después a su agresor
  8. 8

    La izquierda abertzale pierde ante GKS su histórica hegemonía en la UPV/EHU
  9. 9 Suben a cuatro los muertos por un golpe de mar en Tenerife y se busca a una persona desaparecida
  10. 10

    Las haciendas vascas corregirán la retención sobre los mutualistas a partir de 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Miranda acogerá en primavera una exposición por el centenario de la CHE

Miranda acogerá en primavera una exposición por el centenario de la CHE