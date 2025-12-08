Miranda acogerá en primavera una exposición por el centenario de la CHE

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha incluido a Miranda en los actos de celebración del centenario del organismo de la cuenca. La ciudad acogerá ... entre el 12 de marzo y el 11 de abril una exposición sobre el Ebro y la confederación que se montará en la Casa de Cultura.

Antes pasará por Reinosa, donde se estrenará en unos días el 17 de diciembre y después, a lo largo del próximo ejercicio, una vez que finalice en la ciudad irá a Logroño, Vitoria, Pamplona, Lleida, Zaragoza, Huesca y Tortosa, ya en diciembre del próximo año. La muestra, que estará presente en nueve sedes en total, comienza con el paisaje del Ebro y el medio natural que da forma a la cuenca. Sigue con la historia de la Confederación y su adaptación a los cambios de cada época. Una vez ubicados en el tiempo y en el territorio, la exposición muestra cómo se planifica y se cuida el agua que comparten los diferentes territorios del Ebro.

Además, se adentra en el patrimonio de la CHE y en la cultura generada alrededor del río: la memoria, los oficios y la vida de sus habitantes. El recorrido concluye con un espacio propio en cada sede, que vincula la muestra con su entorno. Los contenidos incluyen maquetas, objetos, documentos, fotografías y películas históricas, audiovisuales y juegos, que invitan a recorrer un siglo de historia viva.

Caudales e infraestructuras

La actual CHE nació bajo el nombre de Confederación Sindical Hidrográfica del Ebro en marzo de 1926. Fue el día 6 de ese mes cuando se publicó en la Gaceta de Madrid el Real Decreto que oficializó su existencia. Este hito marcó el inicio de la gestión técnica y moderna de una cuenca hidrográfica.

En el caso de la ciudad, el organismo de la cuenca apunta que la relación con la CHE se remonta a principios del siglo XX, con la regulación de caudales y la mejora de infraestructuras para proteger la ciudad y garantizar el abastecimiento. «Hoy, Miranda sigue siendo un ejemplo de convivencia con el río y de integración de la gestión pública del agua en el desarrollo urbano y social».

Además, destacan que la localidad es, además de un nudo estratégico de comunicaciones, «un espacio de referencia para la gestión hidráulica en la cuenca. La ciudad ha vivido crecidas históricas, ha transformado sus riberas y ha sabido adaptarse a los retos de la gestión moderna del agua».